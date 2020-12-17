助海地防疫 媽媽聯誼會慨捐2萬

海地職業學校縫紉班的老師負責剪裁口罩。(媽媽聯誼會提供)

媽媽聯誼會日前捐款兩萬元，與非營利組織和平基金會(Foundation For Peace)幫助海地防疫 。基金會用捐款採購乾糧，分發給村民並教育 大家採取安全預防措施，在孤兒院、學校、村莊分發口罩及消毒液。

長年在海地從事教育、濟貧等救助的和平基金會，與媽媽聯誼會多年海地幫助Complexe Educatif Men Nan Men職業學校和Haiti Center For Inclusive Education小學。

疫情 在海地爆發後，政府關閉所有學校，職業學校立即組織縫紉班老師和學生，在保持社交距離的前提下努力工作，為周邊村民製作口罩。媽媽聯誼會配合和平基金會組織職校師生在海地的防疫救助工作，將2020年捐助兩校各1萬元的善款，用於兩校及其他學校和貧困村莊的防疫救助。

由於疫情嚴峻，原本和平基金會每年數次有貨櫃將在美國募集的糧食及生活用品、學校和學生需要的物資運至海地，再由志工分送到孤兒院、學校及貧困村莊。這項救助因疫情暫停，當地人生活變得更加困難，一些社區迫切需要食物。

願支持媽媽聯誼會項目者，捐款可寄至：6 Hardley Drive, Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA Trust Found(註明海地) ；聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，電郵：[email protected] ，網址：njumca.org。