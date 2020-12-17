我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

助海地防疫 媽媽聯誼會慨捐2萬

新澤西州訊
海地職業學校縫紉班的老師負責剪裁口罩。(媽媽聯誼會提供)
海地職業學校縫紉班的老師負責剪裁口罩。(媽媽聯誼會提供)

媽媽聯誼會日前捐款兩萬元，與非營利組織和平基金會(Foundation For Peace)幫助海地防疫。基金會用捐款採購乾糧，分發給村民並教育大家採取安全預防措施，在孤兒院、學校、村莊分發口罩及消毒液。

長年在海地從事教育、濟貧等救助的和平基金會，與媽媽聯誼會多年海地幫助Complexe Educatif Men Nan Men職業學校和Haiti Center For Inclusive Education小學。

疫情在海地爆發後，政府關閉所有學校，職業學校立即組織縫紉班老師和學生，在保持社交距離的前提下努力工作，為周邊村民製作口罩。媽媽聯誼會配合和平基金會組織職校師生在海地的防疫救助工作，將2020年捐助兩校各1萬元的善款，用於兩校及其他學校和貧困村莊的防疫救助。

由於疫情嚴峻，原本和平基金會每年數次有貨櫃將在美國募集的糧食及生活用品、學校和學生需要的物資運至海地，再由志工分送到孤兒院、學校及貧困村莊。這項救助因疫情暫停，當地人生活變得更加困難，一些社區迫切需要食物。

願支持媽媽聯誼會項目者，捐款可寄至：6 Hardley Drive, Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA Trust Found(註明海地) ；聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，電郵：[email protected] ，網址：njumca.org。

疫情 防疫 教育

上一則

12/19 華埠舉行「2元一袋」果蔬購物

下一則

底城國際領袖基金會頒獎義工

延伸閱讀

為防疫不能忍！湯姆克魯斯2度在片場發飆 事後5人離職

為防疫不能忍！湯姆克魯斯2度在片場發飆 事後5人離職
防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

防疫！紐約市預計聖誕節後暫停
「不可能的任務7」劇組疏於防疫 阿湯哥暴怒嗆「滾蛋」

「不可能的任務7」劇組疏於防疫 阿湯哥暴怒嗆「滾蛋」
港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排

港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排
除混充大陸口罩圖利 還想用爛原料「弄崩市場」

除混充大陸口罩圖利 還想用爛原料「弄崩市場」

2020年新冠病毒釀「美國大屠殺」 殘酷凶手是誰？

2020年新冠病毒釀「美國大屠殺」 殘酷凶手是誰？

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬