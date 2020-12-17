準備開罰了！餐廳拒配合防疫 賓州下最後通牒

官員警告將無預警抽查，對違規商家開罰。(美聯社)

賓州16日新增新冠確診病例再次突破1萬，單日278人死亡，住院人數6295。州衛生廳長呼籲民眾、商家配合防疫。賓州上周末起暫時關閉餐廳堂食、健身房等場所，部分業者聯合抵制。州府本周發函給150家拒絕配合州長命令的餐廳業者，警告每項違規、單日最高可罰300元。州農業廳官員指，執法人員將無預警到餐廳檢查，如果持續不改，可要求完全停業，直到下次檢查證明遵守規定，才能恢復外帶、外送服務。

此外，部分學區 不滿州政府禁止校內課程，巴特勒學區(Butler Area School District)本周提告州長、衛生廳長和代理教育廳長，指州政府濫用職權，關閉校園的命令逾權。

費城 當日報告882例新增確診，單日56人染疫死亡。由於在隔離七天後再次檢測 呈陰性，市長肯尼按照聯邦疾病防治中心(CDC)指導意見解除隔離；他此前因接觸確診患者兩度隔離。上周宣布確診的州長沃爾夫，也因隨後兩次檢測均為陰性，證實虛驚一場。

州長表示16日的冬季風暴將不會影響疫苗運送。費城市政府宣布教師為必要工作者，將成為疫苗優先接種者，並期待在完成教師接種工作後，能讓更多學生返回校園。

新澤西州當日報告5803例新增新冠病毒感染確診病例，單日91人染疫死亡。新州衛生廳報告新增十個學區有校內傳播，使全州有疫情的學區增加至98個；其中博根郡有18個學區，總共86名師生確診。新州住院人數小幅增加，目前3672人染疫住院，其中721人在加護病房，482人使用呼吸器。