新州議會提案：取消會員 健身房不得索取額外費用

疫期健身房會員權益引起關注。(美聯社)

新州 眾議會日前提案，將允許顧客在公共衛生緊急狀態下取消健身 房會員卡，或選擇凍結會員狀態，業者不得收取任何額外費用。

法案由眾議員Angela McKnight提出，要求健身房和類似商家必須在與顧客簽約時提供書面合同；一旦健身房因州長發布公衛緊急狀態而關閉，顧客有權因健康考量而停止或凍結會員，業者不得收取罰款。

McKnight表示，收到許多民眾的回饋，稱在健身房重開後無法終止會員，只能每個月致電業者凍結，「在疫情 期間，如果顧客因健康顧慮不願前往健身房，不應繼續承擔會員義務。」

新州健身房協會(New Jersey Fitness Alliance)創始人Kevin McHugh表示，健身房一直將顧客能夠凍結會員作為首要任務。在他運營的Atlantic Club，顧客11月底之前都可選擇是否繼續會員，且期間不收取任何會員費。

McHugh認為該法案毫無必要，健身房一旦關閉則不會收取任何費用，而且將遵照合同執行，「契約應當被尊重，無論是否有疫情，合同雙方都應遵守合約，而不是由議會提出更多這個行業根本不需要的法規。」

新州目前允許健身房繼續運營，人數不得超過上限的25%。新法案還要求業者即時通知顧客健身房的關閉和重啟計畫，並將由新州消費者事務局(New Jersey Division of Consumer Affairs)保護顧客的利益不受侵犯。