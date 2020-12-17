我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

新州議會提案：取消會員 健身房不得索取額外費用

記者謝哲澍╱新澤西州報導
疫期健身房會員權益引起關注。(美聯社)
疫期健身房會員權益引起關注。(美聯社)

新州眾議會日前提案，將允許顧客在公共衛生緊急狀態下取消健身房會員卡，或選擇凍結會員狀態，業者不得收取任何額外費用。

法案由眾議員Angela McKnight提出，要求健身房和類似商家必須在與顧客簽約時提供書面合同；一旦健身房因州長發布公衛緊急狀態而關閉，顧客有權因健康考量而停止或凍結會員，業者不得收取罰款。

McKnight表示，收到許多民眾的回饋，稱在健身房重開後無法終止會員，只能每個月致電業者凍結，「在疫情期間，如果顧客因健康顧慮不願前往健身房，不應繼續承擔會員義務。」

新州健身房協會(New Jersey Fitness Alliance)創始人Kevin McHugh表示，健身房一直將顧客能夠凍結會員作為首要任務。在他運營的Atlantic Club，顧客11月底之前都可選擇是否繼續會員，且期間不收取任何會員費。

McHugh認為該法案毫無必要，健身房一旦關閉則不會收取任何費用，而且將遵照合同執行，「契約應當被尊重，無論是否有疫情，合同雙方都應遵守合約，而不是由議會提出更多這個行業根本不需要的法規。」

新州目前允許健身房繼續運營，人數不得超過上限的25%。新法案還要求業者即時通知顧客健身房的關閉和重啟計畫，並將由新州消費者事務局(New Jersey Division of Consumer Affairs)保護顧客的利益不受侵犯。

健身 新州 疫情

上一則

底城國際領袖基金會頒獎義工

下一則

網上誘童案件倍增 警籲留意子女動向

延伸閱讀

賓州新冠確診突破50萬 新州死亡再創新高

賓州新冠確診突破50萬 新州死亡再創新高
新州暴雪或2呎 學生盼放雪天假

新州暴雪或2呎 學生盼放雪天假
新州MVC 暫停受理無預約者

新州MVC 暫停受理無預約者
新州首批疫苗抵達

新州首批疫苗抵達
紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進

紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進
新州節日季 114警局聯手嚴打酒駕 

新州節日季 114警局聯手嚴打酒駕 

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬