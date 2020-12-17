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暴雪伴強風 新賓數百航班延誤、校園關閉

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新賓州今冬首場大雪，圖為費城美術館披上一層潔白。(美聯社)
新賓州今冬首場大雪，圖為費城美術館披上一層潔白。(美聯社)

冬季風暴16日侵襲新賓州等地，部分山區估計降雪可達兩呎，新澤西州長墨菲當日下午宣布全州進入緊急狀態，州府非必要辦公室提早下班，學校關閉校園，伴隨最高時速60里強風，數百航班延誤或取消，費城Schuylkill Expressway也因視線不佳、道路濕滑發生連環車禍，電力公司正加緊搶修停電。

截止發稿，航班監測網站FlightAware統計顯示，紐瓦克國際機場當日126航班取消，17日已有108航班取消。航空公司允許當日航班被取消的乘客全額退票或更換班次，紐新航港局(Port Authority)也在晚間為困在機場的旅客提供住宿；絕大部分航班預計18日恢復正常。新州運輸局(NJ Transit)鐵路當日正常運營，17日也按照正常時刻表發車。

官員建議搶修電力及道路鏟雪期間，居民應盡量避免外出。新澤西公用事業委員會(BPU)表示，電力公司都在雪災前準備好了充足的搶修人手。新澤西州公共服務電力及瓦斯公司(PSE&G)表示，公司瞭解寒冬時節供電的重要性，並正在加緊搶修。報告斷電可上網pseg.com，或發送短信OUT至4PSEG(47734)。新州中部電力與照明公司(JCP&L)用戶可致電或發送短信至888-544-487報告斷電情況。

新澤西州 紐瓦克國際機場 新州

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