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新賓州暴雪 電力搶修忙

記者謝哲澍／新澤西州報導
居民的耶誕彩燈在雪天增添不少節日氣氛。(記者謝哲澍/攝影)
居民的耶誕彩燈在雪天增添不少節日氣氛。(記者謝哲澍/攝影)

新賓州16日迎來冬季風暴，部分地區估計降雪達18吋，新澤西州長墨菲當日下午宣布全州進入緊急狀態，大雪伴隨最高時速60里強風，數百航班延誤或取消，住宅停電，學校關閉校園。

截止發稿，航班監測網站FlightAware統計顯示，紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)當日126航班取消，17日已有108航班取消。

航空公司允許當日航班被取消的乘客全額退票或更換班次，紐新航港局(Port Authority)也在晚間為困在機場的旅客提供住宿；絕大部分航班預計18日恢復正常。

新州運輸局(NJ Transit)鐵路在暴風雪中照常運營，發言人Nancy Snyder稱其列車計畫在17日也按照正常時刻表發車。

部分居民家中斷電，專家建議民眾第一時間向電力公司報告，等待期間留在室內；如欲與維修人員對話，則應保持社交距離。

新澤西公用事業委員會(NJ Board of Public Utilities，BPU)可靠性與安全主任Jim Giuliano，表示，新州各大電力公司都在雪災前準備好了充足的搶修人手。

新澤西州公共服務電力及瓦斯公司(Public Service Electric and Gas，簡稱PSE&G)副主席Jack Bridges表示，公司瞭解寒冬時節供電的重要性，並正在加緊搶修。報告斷電可上網pseg.com，或發送短信OUT至4PSEG(47734)。

新州中部電力與照明公司(Jersey Central Power and Light，簡稱JCP&L)用戶可致電或發送短信至888-544-487來報告斷電情況。

新澤西州 新州 紐瓦克國際機場

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