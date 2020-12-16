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新州MVC 暫停受理無預約者

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州MVC暫停受理無預約者，目前辦事處預約爆滿。(取自MVC網站)
新州MVC暫停受理無預約者，目前辦事處預約爆滿。(取自MVC網站)

基於防疫，新州汽車監理委員會(MVC)近日宣布暫停受理無預約者，須先經網路登記，才可至辦事處辦理業務。目前MVC各大辦事處預約幾乎全部爆滿，華人聚集的愛迪生(Edison)等多個辦事處已不再接受預約。查詢預約、更多資訊，可上網：www.state.nj.us/mvc/。

MVC同時宣布，即日起車輛中心(Vehicle Center)僅提供車輛個人買賣登記(Registration/title transfers)、新註冊、報廢車和汽車牌照服務。

證件中心(Licensing Center)則僅提供首次駕照辦理、真實身分證(REAL ID)、外州登記，以及商用、臨時和其他無法在網上辦理的駕照和證件更新。

網路預約登記也可能成為永久性制度。眾議會交通委員會此前通過一項法案，要求MVC測試，減少排隊時間。

目前11個辦事處因員工確診暫時關閉，包括North Bergen、Cardiff、Paterson、Freehold、Toms River、Bayonne、Wallington、Edison、Vineland、Jersey City和Turnersville。

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