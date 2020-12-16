我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

新州暴雪或2呎 學生盼放雪天假

記者謝哲澍／新澤西州報導
下大雪對許多孩童是重要遊戲機會。(美聯社)
下大雪對許多孩童是重要遊戲機會。(美聯社)

新賓州16日迎來冬季風暴，95號公路以北或將有最多兩呎暴雪。由於許多學區目前上網課，是否還放雪天假(snow day)成為熱議話題。

儘管在家上網課，許多新州學生依然盼望雪天放假。櫻桃山(Cherry Hill)學區總監Joseph Meloche說，「雖然我也很喜歡雪，但我們正在上網課，所以不要想收到放假通知，課程會照常進行。」

華人聚集的愛迪生(Edison)、東布朗士維克(East Brunswick)都將繼續維持線上課程。然而新州學校管理者協會(New Jersey Association of School Administrators)指，教育廳實際上允許學區在網課模式下使用雪天假。

維農(Vernon)學區總監Karen D'Avino表示，雪天假對學生很重要，特別是年齡較小者。她在致家長信中表示，孩子們對於下雪很興奮，學區決定在雪天放假，「請鼓勵孩子在雪中玩耍。」

冬季風暴可能導致停電，也是D'Avino和部分學區決定放假的重要原因。因為一旦家中斷電，學生將無法使用網路學習。

國家氣象局對薩賽克士(Sussex)、華倫(Warren)、摩利斯(Morris)、亨特頓(Hunterdon)、桑莫塞(Somerset)、密德薩斯(Middlesex)和莫塞(Mercer)發布冬季風暴警告，從今日上午10時持續至明日上午10時。

博根(Bergen)、埃塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、百賽克(Passaic)、孟莫斯(Monmouth)、博林頓(Burlington)、肯登(Camden)、格羅切斯特(Gloucester)、塞倫(Salem)和友聯(Union)則同一時間發布冬季風暴預警。

若家中斷電，新州各大電力公司搶修電話：PSE&G：(800)436-PSEG；JCP&L：發送短信REG至：544487；大西洋電力：(800)833-7476；羅克蘭電力：(877)434-4100。

學區 風暴 新州

上一則

首批2萬劑 庫克郡公布疫苗施打計畫

下一則

派對釀禍 麻州2處群聚感染逾700人

延伸閱讀

新賓州恐迎2呎雪 在家上課能放雪天假？

新賓州恐迎2呎雪 在家上課能放雪天假？
新州首批疫苗抵達

新州首批疫苗抵達
大雪恐降18吋 新賓發布冬季風暴警告

大雪恐降18吋 新賓發布冬季風暴警告
紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進

紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進
新州節日季 114警局聯手嚴打酒駕 

新州節日季 114警局聯手嚴打酒駕 
新州暫不禁餐廳堂食 德拉瓦下令10時打烊

新州暫不禁餐廳堂食 德拉瓦下令10時打烊

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底