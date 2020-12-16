賓州新冠確診突破50萬 新州死亡再創新高

新州州長墨菲(左)與首位疫苗接種者Maritza Beniquez。(美聯社)

新州15日報告4111例新增新冠確診，單日97人死亡，創半年來新高。賓州 新增確診9556例，總數突破50萬，成為全美第七州達此數字者，單日270人死亡，為5月中至今新高。繼賓州之後，新州也開始為醫護人員接種新冠疫苗 ，州長墨菲稱「歷史性的一天」。

紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)急診室護士Maritza Beniquez成為首名接種者，當天也是她56歲生日，「感謝上帝：新澤西等待這一天已經很久了，這是我收到過最好的生日禮物，我們看到了黑暗中的曙光。」

Beniquez是兩個孩子的祖母，她對今年4月疫情 高峰記憶猶新，「那是最可怕的噩夢；很高興很快我們就不用再害怕了，醫護人員也不再需要擔心把病毒帶回家或傳染給朋友。」

紐瓦克大學醫院當日有80名醫護接種疫苗，另外五家醫院也同步開展。墨菲與衛生廳長Judith Persichill表示也將接種疫苗，但不會在醫護人員接種完畢之前插隊。

根據約翰霍普金斯大學數據，包含疑似病例，賓州15日新增確診9556例，累計突破50萬例，近七天平均每日193死，累計1萬2890人死亡，其中近六成為長期看護機構住民。目前6295人住院，1264人於加護病房，705人需要呼吸器。

費城上周平均每日新增784例確診，確診率10.8％，目前920人住院，鄰近各郡疫情嚴重。市衛生廳長Thomas Farley指，相較前一周平均單日新增逾千人確診，目前稍有減緩，可能與費城較早實施關閉餐廳堂食、健身房等措施有關，周二新增1223例，也可能因更多人接受檢測，以及感恩節聚會傳播後續效應。住院數920人，預期將維持平穩，但死亡數有增加趨勢，年底前可能達到每周平均100人死亡。

市府今天開始施打疫苗，醫護、護理中心、重要工程人員及65歲以上者優先，暫無法估計未來供應量，但全面普及仍需數月。而當疫苗產能追上需求時，將啟動推廣計畫，鼓勵全民接種。

由於缺乏經費，市府宣布將無法再使用市中心的假日酒店(Holiday Inn Express)和Fairfield Inn，用於隔離收留新冠肺炎確診的遊民。許多無家可歸者擔憂將再次流落街頭，並面臨第二波疫情的威脅。