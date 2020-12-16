我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

賓州新冠確診突破50萬 新州死亡再創新高

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州州長墨菲(左)與首位疫苗接種者Maritza Beniquez。(美聯社)
新州州長墨菲(左)與首位疫苗接種者Maritza Beniquez。(美聯社)

新州15日報告4111例新增新冠確診，單日97人死亡，創半年來新高。賓州新增確診9556例，總數突破50萬，成為全美第七州達此數字者，單日270人死亡，為5月中至今新高。繼賓州之後，新州也開始為醫護人員接種新冠疫苗，州長墨菲稱「歷史性的一天」。

紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)急診室護士Maritza Beniquez成為首名接種者，當天也是她56歲生日，「感謝上帝：新澤西等待這一天已經很久了，這是我收到過最好的生日禮物，我們看到了黑暗中的曙光。」

Beniquez是兩個孩子的祖母，她對今年4月疫情高峰記憶猶新，「那是最可怕的噩夢；很高興很快我們就不用再害怕了，醫護人員也不再需要擔心把病毒帶回家或傳染給朋友。」

紐瓦克大學醫院當日有80名醫護接種疫苗，另外五家醫院也同步開展。墨菲與衛生廳長Judith Persichill表示也將接種疫苗，但不會在醫護人員接種完畢之前插隊。

根據約翰霍普金斯大學數據，包含疑似病例，賓州15日新增確診9556例，累計突破50萬例，近七天平均每日193死，累計1萬2890人死亡，其中近六成為長期看護機構住民。目前6295人住院，1264人於加護病房，705人需要呼吸器。

費城上周平均每日新增784例確診，確診率10.8％，目前920人住院，鄰近各郡疫情嚴重。市衛生廳長Thomas Farley指，相較前一周平均單日新增逾千人確診，目前稍有減緩，可能與費城較早實施關閉餐廳堂食、健身房等措施有關，周二新增1223例，也可能因更多人接受檢測，以及感恩節聚會傳播後續效應。住院數920人，預期將維持平穩，但死亡數有增加趨勢，年底前可能達到每周平均100人死亡。

市府今天開始施打疫苗，醫護、護理中心、重要工程人員及65歲以上者優先，暫無法估計未來供應量，但全面普及仍需數月。而當疫苗產能追上需求時，將啟動推廣計畫，鼓勵全民接種。

由於缺乏經費，市府宣布將無法再使用市中心的假日酒店(Holiday Inn Express)和Fairfield Inn，用於隔離收留新冠肺炎確診的遊民。許多無家可歸者擔憂將再次流落街頭，並面臨第二波疫情的威脅。

疫苗 疫情 賓州

上一則

伊州疫苗開打 5醫護率先接種

延伸閱讀

新州首批疫苗抵達

新州首批疫苗抵達
全美民主黨州長協會 墨菲卸主席接管財務

全美民主黨州長協會 墨菲卸主席接管財務
新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令
新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字

新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字
總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選

總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選
「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底