新賓州恐迎2呎雪 在家上課能放雪天假？

(美聯社)

新賓州16日迎來冬季風暴 ，95號公路以北或將有最多兩呎暴雪。由於許多學區 目前上網課，是否還放雪天假(snow day)成為熱議話題。

儘管在家上網課，許多新州 學生依然盼望雪天放假。櫻桃山(Cherry Hill)學區總監Joseph Meloche對此直言不諱，「雖然我也很喜歡雪，但我們正在上網課，所以不要想著收到放假通知了，課程會照常進行。」

華人聚集的愛迪生(Edison)、東布朗士維克(East Brunswick)都將繼續維持線上課程。然而新州學校管理者協會(New Jersey Association of School Administrators)指，教育廳實際上允許學區在網課模式下使用雪天放假。

維農(Vernon)學區總監Karen D'Avino表示，雪天放假對學生來說很重要，特別是年齡較小的學生。她在致家長信中表示，孩子們對於下雪很興奮，學區決定將繼續在雪天放假，「請鼓勵你家的孩子在雪中玩耍。」

冬季風暴可能導致停電，也是D'Avino和部分學區總監決定放假的一大原因。因為一旦家中斷電，學生將無法使用網路進行遠程學習。

國家氣象局對薩賽克士(Sussex)、華倫(Warren)、摩利斯(Morris)、亨特頓(Hunterdon)、桑莫塞(Somerset)、密德薩斯(Middlesex)和莫塞(Mercer)發布冬季風暴警告，從16日(周三)上午10時持續至17日(周四)上午10時。

博根(Bergen)、埃塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、百賽克(Passaic)、孟莫斯(Monmouth)、博林頓(Burlington)、肯登(Camden)、格羅切斯特(Gloucester)、塞倫(Salem)和友聯(Union)則同一時間發佈冬季風暴預警。

一旦家中發生斷電，新州各大電力公司搶修電話：PSE&G：(800)436-PSEG；JCP&L：發送短信REG至：544487；大西洋電力：(800)833-7476；羅克蘭電力：(877)434-4100。