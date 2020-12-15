我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會

正視氣候變遷問題！拜登將任命格蘭霍姆為能源部長

新賓州恐迎2呎雪 在家上課能放雪天假？

記者謝哲澍／新澤西州報導
(美聯社)
(美聯社)

新賓州16日迎來冬季風暴，95號公路以北或將有最多兩呎暴雪。由於許多學區目前上網課，是否還放雪天假(snow day)成為熱議話題。

儘管在家上網課，許多新州學生依然盼望雪天放假。櫻桃山(Cherry Hill)學區總監Joseph Meloche對此直言不諱，「雖然我也很喜歡雪，但我們正在上網課，所以不要想著收到放假通知了，課程會照常進行。」

華人聚集的愛迪生(Edison)、東布朗士維克(East Brunswick)都將繼續維持線上課程。然而新州學校管理者協會(New Jersey Association of School Administrators)指，教育廳實際上允許學區在網課模式下使用雪天放假。

維農(Vernon)學區總監Karen D'Avino表示，雪天放假對學生來說很重要，特別是年齡較小的學生。她在致家長信中表示，孩子們對於下雪很興奮，學區決定將繼續在雪天放假，「請鼓勵你家的孩子在雪中玩耍。」

冬季風暴可能導致停電，也是D'Avino和部分學區總監決定放假的一大原因。因為一旦家中斷電，學生將無法使用網路進行遠程學習。

國家氣象局對薩賽克士(Sussex)、華倫(Warren)、摩利斯(Morris)、亨特頓(Hunterdon)、桑莫塞(Somerset)、密德薩斯(Middlesex)和莫塞(Mercer)發布冬季風暴警告，從16日(周三)上午10時持續至17日(周四)上午10時。

博根(Bergen)、埃塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、百賽克(Passaic)、孟莫斯(Monmouth)、博林頓(Burlington)、肯登(Camden)、格羅切斯特(Gloucester)、塞倫(Salem)和友聯(Union)則同一時間發佈冬季風暴預警。

一旦家中發生斷電，新州各大電力公司搶修電話：PSE&G：(800)436-PSEG；JCP&L：發送短信REG至：544487；大西洋電力：(800)833-7476；羅克蘭電力：(877)434-4100。

學區 風暴 新州

上一則

都什麼年代了 民主議會竟改不了「黑鬼」地名

下一則

全美第7州 賓州確診破50萬

延伸閱讀

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診
新州首批疫苗抵達

新州首批疫苗抵達
賓州衛生廳 宣布3階段施打疫苗計畫

賓州衛生廳 宣布3階段施打疫苗計畫
賓州11萬餘醫護 優先施打新冠疫苗

賓州11萬餘醫護 優先施打新冠疫苗
川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」
紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進

紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望

川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望