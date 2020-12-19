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費城國通地產公司投資置業管理一條龍

費城訊
費城華埠國通地產竭誠為您服務。
費城華埠國通地產竭誠為您服務。

  位於費城唐人街中心地段的國通地產，專精地產投資、住宅、公寓、商業地產買賣

以及各類物業出租管理，為業主提供更加方便快捷周到的服務。

  據國通地產負責人李先生介紹，該公司的專業經紀人會為您詳細分析市場的投資回報，

在兼顧地區差異，學區差別，地稅變動等多種因素的綜合評估下，篩選出合理的投資目標。

  國通公司地產部門的主要業務範圍有：住家買賣、商業房地產買賣，投資房產地產買賣，酒莊、加油站、中餐館的投資，產權調查及過戶，銀行貸款，代表銀行處理不良資產、拍賣及收購，接受從中國大陸、台灣來美投資洽談等。

  房屋的出租管理也是令不少業主頭痛的事情之一。租客不好，不按期付房租怎麼辦？租屋的維修又該去哪裡找幫手呢？國通地產憑藉多年業務管理經驗，專門設有物業管理部，為您打理出租屋的相關事務。主要業務項目包括：店鋪租讓，住屋出租，代收房租，授權驅趕不良房客，代理維修、管理、辦理開工紙，代辦出租執照、生意執照，代理火災、水淹後的理賠，代繳水、電、瓦斯費及地稅等業務。

  國通地產公司的地產經紀均具有相關專業知識, 他們是有著不同行業工作背景及工作經驗的專家，他們是通曉英語、國語、廣東話、遼國語、越南語及西班牙語等多種語言的專業人士。

  國通地產位於費城交通便利的華埠中心，地址：924 Arch Street,1st FL., Philadelphia, PA 19107 公司電話：215-625-4725，215-625-4726 /4727 ，傳真215-625-4728。

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