UAC英雄之旅 唯有愛能治癒

英雄之路

UAC Heroes（United Against Covid-19）是一個在疫情 期間由捐贈者、志願者和醫生專家、心理諮詢師、社工等熱心人士聯合組成的公益團體。UAC的使命在於：集合每一個個體的力量，共同贏得這場戰役。目前，耶誕節來臨之際，第三波的養老院 愛心包準備中，由小朋友們精心手繪好的68版卡片共計425份，再由華人志願者義工手工書寫聖誕卡片，把愛專遞給老人院的老人們。

從3月31日開始正式運行至今，UAC共資助了102批/次物資給一線的醫護人員和社區機構，覆蓋美國10個州的31家醫院和14間社區機構（包括養老院、康復中心、警察 局、消防局以及臨終關懷中心等）。

從6月開始UAC著力關注養老院，除了醫療物資的援助，也啟動了諸如“Loving is Caring"家庭攝影大賽，“Not Only A Mask”人物故事系列，愛心疫情包等一系列人文關懷和社會宣導活動。聖誕節將至，UAC還正在快馬加鞭為養老院的老人們準備錄製一個織線上音樂會慶祝節日，以及募款活動也正在組織策劃中。

UAC將持續推出更多關懷老人系列活動，希望能帶動更多的人把暖暖的愛意，傳遞給疫情中最需要的人。瞭解更多資訊，請進入UAC網站官方網站Uac-heroes.org，或登陸臉書官方頁面fb.me/uac.heros