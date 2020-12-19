HiTRONS聖誕節鉅惠！購精選按摩椅贈65吋三星超高清電視1台

聖誕節 即將來臨，在這樣一個溫暖而美好的節日中，一份禮物是親朋之間傳遞愛與關懷的方式之一。作為美東地區按摩椅專家，HiTRONS不僅為大家帶來了各式熱賣按摩椅，同時還為廣大消費者準備了精美贈禮。

即日起至本月底，凡購買BODYFRIEND Pharaoh SII按摩椅均可獲贈65吋三星 超高清電視（Samsung UHD TV）一台，機會難得，速來選購。

作為年度精選推薦的按摩椅，BODYFRIEND Pharaoh SII是韓國頂級品牌，深受名流青睞。整台按摩椅採用真皮做工，細節完美，外觀時尚，科技感十足。先進的XD立體按摩技術，完美貼合人體曲線，可按需求調節按摩深度。精良的S&L型導軌，零重力體驗，特殊腿部按摩功能，讓您全身心備感放鬆。此外，內置藍牙技術可連結數位產品，實現腦部按摩，提升睡眠品質。總之，BODYFRIEND Pharaoh SII是具有超高性價比的產品。

創立於2002年的HiTRONS，在美東地區擁有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。其在按摩椅經銷行業深耕近二十年，專業經驗豐富，從產品甄選、物流配送、售後服務等都表現卓越。

其創始人具有機械自動化專業背景，且為家族式經營，非常注重產品品質及客戶滿意度。對於按摩椅購買，HiTRONS一向倡導“實景體驗”，所以不惜重金打造出位於新州 Ridgefield地區的主賣場，讓消費者能夠在購買前充分體驗及比對產品，進而安心選購到符合自己真正需求的按摩椅。此外，HiTRONS深知售後服務對消費者的重要性。因此，其所售按摩椅提供五年全保，且相較於一般經銷商而言，其技術專家所率領的專業團隊可以為消費者提供應急性的售後支持。

歡迎來電咨詢或預約到店體驗。主賣場地址：1 Remsen Pl #107, Ridgefield, NJ 07657（停車方便）；電話：201-941-0024；官網：www.hitrons.com。(商家對本活動及產品擁有最終解釋權。)