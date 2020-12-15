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抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

新州首批疫苗抵達

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州首批新冠疫苗抵達，預計明年4、5月所有居民均可接種。(美聯社)
新州首批新冠疫苗抵達，預計明年4、5月所有居民均可接種。(美聯社)

新州首批7萬6000劑新冠疫苗14日抵達，州長墨菲表示將交紐瓦克大學醫院(University Hospital)協助派發，「這是新希望降臨的一天」，但他同時警告「接下來的幾周恐怕將會是地獄」，居民不可放鬆警惕。新州目前平均每天新增4900例確診，為四周前的兩倍。

首次疫苗接種位於紐瓦克大學醫院意義重大。衛生局長艾爾納哈(Shereef Elnahal)指出，當地社區遭遇了最可怕的一場災難，疫情的影響超過了九一一事件或颶風珊迪，「我們很榮幸為一線的抗疫英雄接種第一批疫苗。」

新州14日報告4805例新增新冠確診，單日25人死亡。作為新州疫情重災區，紐瓦克大學醫院所在的埃塞克斯郡(Essex)目前死亡人數已達2295，也是新州染疫死亡最多的郡。

紐瓦克大學醫院已設立疫苗注射點，每日可提供600次疫苗接種，超低溫儲存12萬新冠疫苗試劑。新州首批獲得疫苗的醫院還包括Hackensack University Medical Center、Morristown Medical Center、Robert Wood Johnson University Hospital in New Brunswick、AtlantiCare Regional Medical Center in Atlantic City，以及Cooper University Hospital in Camden。六家醫院均有能夠保持華氏零下94度的冷凍櫃(Arctic-level sub-zero freezers)。

墨菲說，首批疫苗中約5萬6000劑優先供醫護人員接種，其餘為長照中心住民。包含下周有望獲批的Moderna疫苗，接下來每周會有更多疫苗，預計未來三周內，將提供給所有一線醫護人員接種，4或5月，新州可做到全民接種。

新州首批新冠疫苗抵達，預計明年4、5月所有居民均可接種。(美聯社)
新州首批新冠疫苗抵達，預計明年4、5月所有居民均可接種。(美聯社)

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