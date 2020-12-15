賓州衛生廳 宣布3階段施打疫苗計畫

賓州將分三階段施打新冠疫苗。(美聯社)

首批新冠疫苗 經聯邦批准後開始運抵各州，賓州 衛生廳宣布全州67郡1280萬居民三階段施打計畫。

首獲核准的輝瑞製藥，已表示明年夏天前無法全面供應，Moderna及AstraZeneca兩家疫苗則有望在近期獲准上市。依計畫，首批將優先施打醫護、警消，民生必須企業、長照中心員工及高危群體。

第二階段數量較多，將針對前階段優先對象中未能注射者，以及醫療資源有限社區，農民、教師等民生核心行業。第三階段則為前兩階段仍未注射者及一般大眾。

州府將與CVS及Walgreens等連鎖藥房，及長照中心醫護人員合作施打，也正物色能保持社交距離，大量施打的醫療機構。

輝瑞疫苗臨床實驗最終階段，雖有效率極高，蓋洛普民調指僅58%美國民眾願意接種。FDA也要求藥廠持續監視副作用。由於之前實驗對象並未包括孕婦、餵母乳者，暫不建議施打。此外如過敏 體質者，也應先詢問醫生相關風險。一般在注射一小時內便會有反應，施打機構應有能力處理過敏症狀。

賓州疫苗施打計畫網址：https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Programs/Immunizations/Vaccine%20Plan%20V.3%20FINAL.pdf