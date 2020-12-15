賓州11萬餘醫護 優先施打新冠疫苗

匹茲堡大學醫院護士Charmaine Pykosh，成為賓州首名新冠疫苗接種者。(匹茲堡大學醫院)

賓州 首批9萬7500劑新冠疫苗 周一運抵，將派發85所醫院，11萬餘名醫護人員優先施打。賓州14日報告7333例新增確診，單日54人死亡，近七天平均染疫住院人數超5700人，697人需要呼吸器，均超過4月時的峰值，當時分別為2700、685人。三階段疫苗接種計畫正式起步，對目前醫護人手、病床不足的擔憂，也有如一劑強心針。

州府指，因疫期持續添購呼吸器，已有近5400台，目前包含非新冠病患，僅使用1862台，而且治療經驗也發現，初期使用氣喘病類型的增溫呼吸器效果較佳，應不會再有今春呼吸器嚴重不足的恐慌。

匹茲堡大學醫院(University of Pittsburgh Medical Center)14日為首批院內醫護人員接種疫苗，「很顯然我們(在抗疫過程中)還有很長的路要走，但非常高興今天邁出了重要一步。」

首名接種者是Charmaine Pykosh，她在醫院工作超過30年，通過短信抽籤成為院內第一名接種者。她坦言自己有些緊張，「晚上睡不著，心跳得很快」。

衛生廳長Rachel Levine指，賓州本周將獲得9萬7500劑輝瑞疫苗，分發給全州83家醫院。第一批疫苗將優先提供給醫院和長期護理機構，預計月底可接種，一般民眾可能要等到明年春季。

費城 首批疫苗1萬3650劑疫苗也於周一抵達，預計周三開始施打。德拉瓦州近日也預計收到約8700劑，並將於抵達後24小時內開始施打。

賓州包括費城在內目前禁止堂食。民間組織Save Philly Restaurants宣佈將為費城餐飲業員工提供免費檢測，費用將由聯邦紓困案CARES Act承擔。檢測地址：The Goat, 1907 Sansom St。