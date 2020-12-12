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歡慶貝多芬250歲 15日起線上講座+影片

【新澤西州訊】
林肯中心室內樂協會12月「對話藝術家，走近室內樂」系列講座。(主辦單位提供)
林肯中心室內樂協會12月「對話藝術家，走近室內樂」系列講座。(主辦單位提供)

林肯中心室內樂協會(CMS)12月「對話藝術家，走近室內樂」系列講座。15日(周二)晚6時半，將在貝多芬250周年誕辰日之際，深入探索其作曲生涯。活動用一小時濃縮貝多芬的室內樂，也為次日CMS史無前例的12小時「貝多芬250周年全天大放送」預熱。講座將通過多媒體讓觀眾比較貝多芬與莫札特的早年，探討與海頓的聯繫，展示貝多芬手稿，解釋他作曲時的思維等。

活動由小提琴家于翔主講。他是林肯中心艾弗里·費舍爾職業大獎(Avery Fisher Career Grant)2019年度獲獎者，成爲該獎項成立43年以來首位獲此殊榮的中國大陸小提琴家。

講座免費在Zoom線上舉行，以中文進行。詳情及報名：https://www.chambermusicsociety.org/cms-front-row-2020/conversations-with-cms-artists。

費城華埠發展會與費城交響樂團、History Making Productions製作公司、賓州大學沃頓商學院，16日(周三)晚7時半至9時半合辦一場特別的線上活動，放映紀錄影片「貝多芬在北京」，會後並有問答。預訂免費門票網址： https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/ludwig250。

費城 北京 華埠

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