新州節日季 114警局聯手嚴打酒駕 

新州警方啟動節日嚴打酒駕計畫。(美聯社)

新州 高速公路交通安全部門即日起開展節日季「清醒駕車或停車」(Drive Sober or Get Pulled Over)執法專案，嚴查酒後駕駛和危險駕駛行為。該執法行動將持續至元旦。

州檢察長辦公室指，新州今年114個警局將參與執法行動，將制止(deter)酒駕行為，而非逮捕(arrest)民眾，「有效減少酒駕的最好方法，就是隨處可見的執法人員和檢查關卡。」

高速公路交通安全部門警告酒駕者不要心存僥倖，警方查獲後不會給出警告(warning)而予以放行，違法者將面臨「吊銷駕照 、高額罰款、影響工作，以及潛在的坐牢和駕車致人受傷、死亡的指控。」

去年的節日執法行動中，有1380人因為酒駕被捕；新州各地警方共開出4960超速罰單，以及2023張未繫安全帶罰單。

根據法規，新州首次酒駕且血液內酒精含量低於0.15%者，需要在車內安裝「酒精鎖」(ignition interlocks)。

新州參議會交通委員會本周也通過一項法案，將禁止駕車者在等待紅燈時使用手機 。初犯將處200至400元罰款，再犯400至600元，累犯則將面臨800元罰款和吊扣駕照三個月。