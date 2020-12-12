紐約、賓州禁堂食 新州暫時不跟進

德拉瓦州宣布下周起餐廳、酒吧須於晚間10時打烊。(美聯社)

賓州 、紐約均下令暫時禁止餐館、酒吧提供堂食，新澤西州長墨菲11日表示，將不會跟進類似措施，但室內人數不得超過容量上限25%。德拉瓦州州長卡尼也宣布新規，14日(周一)早8時起，餐廳、酒吧營業時間不得超過晚間10時，居家避疫的建議也同步生效。

依新規，德拉瓦州多數室內空間人數上限30％，10萬呎以上大型零售商場20％，5000呎以下小商店40％。居家避疫的建議至明年1月11日前，應避免與非同住家人聚會、減少非必要外出。餐廳室內容量限30％，桌面須明示僅同住家人可同桌。購物中心餐飲廣場限20％，或最多100人。室內健身 房30％或十人。以上員工均不列入。州府並將對商家加強執法，初次違規罰款，第二次強制關店，直到業主提出改善計畫並獲衛生廳核准。

新州 酒精飲料管理局(Division of Alcoholic Beverage Control)近日也宣布十家餐廳、酒吧因違反防疫規定，遭暫停營業十天，並可能吊銷酒牌。

賓州即日起至明年1月4日，禁止餐館、酒吧提供堂食；室內健身房、戲院及室內娛樂場所、博物館、賭場等同步關閉，學校室內外運動、課外活動暫停。室內聚會不得超過十人，宗教場所除外；戶外上限50人，所有營業場所室內容量上限50％。

新州11日報告3821例新增確診，單日55人死亡。墨菲表示，如果染疫住院人數不繼續大幅飆升，他不會追隨賓州和紐約禁止堂食，「將保持現有的防疫規定，除非新州醫療系統遭到衝擊。」

新州目前染疫住院人數3571，其中687人在加護病房，412人需要呼吸器。根據新州醫院協會(NJ state hospital association)統計，全州總共有2萬1093張床位，加護病房床位2401，呼吸器總數3346。