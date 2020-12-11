新生入學送iPad 羅大挨轟浪費錢

新冠疫期失業潮，許多大學因此新生人數銳減。(美聯社)

新州 州立羅格斯大學(Rutgers University)日前致信一年級新生，稱將為每位新生發放一個256GB的免費iPad Air。該計畫引發高年級學生抗議，並在Change.org網站上發起倡議，要求校方合理使用資金，並說明相關資金來源和分配機制。

根據羅大網站，一年級新生將獲得iPad Air、保護套、兩年的AppleCare+保修，以及一個旅行背包。iPad上將預裝一系列程式，包括WebReg、MyRUN、myRutgers dashboard等APP；學生若畢業、退學或轉學，亦可繼續保留該iPad。

羅大學生Dannah Montalbo以「親愛的羅大，請合理使用我們的錢」為題發起倡議，指校方花費420萬元來為新生發放iPad並不明智，「那其他買不起平板電腦、筆記本，或甚至無法負擔網路費用的學生怎麼辦？」

倡議進一步指責羅大在疫情 蔓延之際，還拒絕調降學費、拒絕免除校園費(campus fees)；數千名員工在沒有合同保障的情況下工作；應對疫情不力，新學期遲遲未能發佈防疫 安全細則，「羅大花費420萬元為新生發iPad，那麼未來他們會花更多的錢在其他毫無必要的事務上。」

論壇Reddit上許多學生也不理解校方的做法，紛紛質疑：「為什麼他們不能給那些真正需要幫助的學生？」「學校再回答一次：為什麼不給我們減學費？」