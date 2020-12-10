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費城再爆警開槍執法 持刀男重傷

記者謝哲澍／綜合報導
警察暴力執法今年爭議不斷。(美聯社)
警察暴力執法今年爭議不斷。(美聯社)

費城警方9日在Feltonville對一名持刀男子開槍，導致重傷。警方10日稱還在辨認男子身分，目前無法公開該男子任何資訊，也不會公開開槍警察身分。由於費城警方10月因精神異常27歲非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)拒絕棄刀遭將其擊斃，警察開槍事件在當地越發敏感。

費城警方聲明稱當日中午接獲報案，一名男子持刀站在一幢民宅外。警方趕至現場後要求放下刀具，隨後使用電擊槍多次射擊，並未取得任何效果。男子持續向一名未佩電擊槍的警察逼近，該警察在後退約225呎後開槍射擊。

費城詢問報報導，該事件是費城警方今年第12次開槍傷人，也是45日內的第三次。報導指稱當地治安攝像機拍攝的畫面還未更新，兩名目擊者拒絕接受記者採訪。

費城詢問報10日也發表專題報導，指責該市警方應對槍擊案不力，2015年至今的8500餘起槍擊案中，成功起訴的案件僅占五分之一，最終定罪僅9%，反而是警察暴力對待民眾的事件頻發。

Abolitionist Law Center執行主任Robert Saleem Holbrook指出，這一數據顯示警方現階段的工作並無成效且急需改革。

市長肯尼今年6月曾宣布一系列警方執法改革目標，包括全面審視用槍時機、如何定義違紀，以及如何保證公民監督等。他也應BLM運動要求，取消原定本財政年為警方增加的1900萬元預算。

費城政府也與警察工會談判新合約，削減工會在警察任職方面的權力，並制定一系列新規。政府還將致力於使居民對於警方的投訴，以及警方內部調查過程更透明化。

警察 費城 槍擊

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