政府隱瞞疫情？計票人員染疫亡

選舉期間工作人員防疫措施遭質疑。(美聯社)

新州新冠疫情 持續蔓延，10日報告5370例新增確診，單日68人死亡。全國有色人種協進會(NAACP)塞倫郡(Salem)主席卡尼(Nelson Carney Jr.)指責政府隱瞞大選導致的疫情，包括當地一名選舉計票人員染疫死亡。

卡尼稱死者是他的好友，也是當地NAACP的執行委員會成員，出於隱私不公開身分，「我們有很多一起工作的人，卻完全沒聽說他的死亡。政府至少應當通知所有一起工作的雇員，政府的隱瞞導致公眾對此一無所知。」

塞倫郡前郡政委員Beth Timberman認為，出於公共安全和保護居民的考量，政府有職責報告雇員染疫的資訊，隱瞞只會造成相關人員無法得到及時檢測 ，導致疫情繼續擴散。

塞倫郡也是少數大選期間報告計票人員確診感染的地區，包括一名臨時計票人員確診，三名計票人員出現症狀。為了保障計票進度，選舉辦事處的所有人員曾在隔離後繼續進行計票工作。

塞倫郡公共資訊官Stacy Pennington稱死者並非確診者，政府也嚴格遵守防疫規定，做好接觸者跟蹤、消毒和隔離工作，最終三名出現症狀的計票人員檢測呈陰性。

卡尼則指控郡政府在明知有人確診的情況下，辦事處內卻無人戴口罩，也未保持社交距離 ，認為政府根本沒有認真對待疫情。塞倫郡政府對此不予回應。