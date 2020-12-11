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賓州將禁堂食 至明年1月4日

記者呂賢修／綜合報導
餐廳堂食限制多，圖為業者以戶外帳棚維持營業。(美聯社)
餐廳堂食限制多，圖為業者以戶外帳棚維持營業。(美聯社)

州長沃爾夫10日下令，本周六(12日)起至明年1月4日早8時，禁止餐館、酒吧提供堂食；室內健身房、戲院及室內娛樂場所、博物館、賭場等同步關閉，學校室內外運動、課外活動暫停。新規也限制室內聚會不得超過十人，宗教場所除外；戶外上限則為50人，所有營業場所室內容量上限從75％降至50％。這也是賓州5月解除居家避疫令後，最嚴格的一次管制。由於年底為餐廳、零售旺季，業者叫苦連天。議會共和黨呼籲州長「不可拿取消聖誕節當對策」。

賓州雖然之前已建議居家避疫，但約束力有限，疫情仍急速惡化，近八天有五天單日新增確診逾萬人，州長也於周四確診，居家隔離；州衛生廳長則因曾與州長近距離接觸，自主隔離。州長表示，新規目的包括：遏止新冠病毒傳播，避免醫療資源超出負荷，讓賓州平安度過節日。州眾議會多數黨領袖Kerry Benninghoff則表示，雖然醫療資源吃緊，仍應相信民眾自我約束能力，而非由政府強制規範，也傷害就業市場。

賓州工商協會主席Gene Barr表示，政府應優先嚴格執行現行法規，尤其是戴口罩，而非怪罪店家，強制關閉商店。此時禁止堂食，會加速餐廳倒閉風。Natrona Heights一間酒店業主Joe Kolek表示，最近幾月營業額只剩25％，而且已購買年底旺季需要的食材，官員卻在最後一刻下令關閉堂食，他被迫只能裁員應對。

東蒙哥馬利郡郡商會主席Thomas Cox說，多數商家一直遵守防疫規定，需要生存機會。賓州酒吧協會主席Chuck Moran則說，餐館、酒吧再次成為替罪羔羊，而無任何援助補償。他引用近期一項調查，近半賓州餐廳業主憂心，若無聯邦紓困，將在明年夏天被迫歇業。州府則鼓勵民眾以外賣等方式支持社區餐飲業者度過危機。

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