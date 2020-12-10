入學須打新冠疫苗 新州擬立法

新州有意立法公校學生強制接種新冠疫苗。(美聯社)

聯邦政府還未給予新冠疫苗 緊急批准，新州 議會已考慮在相關法案中，加入學生必須接種新冠疫苗才能入學的條款。州參議會健康委員會主席維塔爾(Joseph Vitale)表示，只要研究證實疫苗能夠保護學生且安全就會提案。

新州公校學生入學目前必須接種白喉、破傷風、百日咳，以及防止麻疹等病毒傳播的MMR等一系列疫苗。維塔爾認為加入新冠疫苗十分合理，只要疫苗上市且普及，研究證明對青少年有效即可。

目前新冠疫苗人體實驗都不包括青少年，莫德納生技公司(Moderna)上周宣布將開始對12至17歲青少年進行實驗。州長墨菲此前將所有居民加入疫苗追蹤系統(vaccine tracking system)，但民眾可自行選擇退出。

聖約瑟夫大學醫院(St. Joseph's University Medical Center)兒科醫生鍾詹尼佛(Jennifer Chuang)表示，只要新冠疫苗通過安全審核，兒科醫生將推薦接種。

強制要求學生接種疫苗可能引發民眾反彈。維塔爾多年來力推禁因宗教原因讓青少年放棄注射疫苗法案，卻因家長反對持續無法過關。

新州疫苗選擇自由聯盟(Coalition for Vaccination Choice)共同主席Sue Collins指出，強制要求學生接種，只會增加新冠疫苗的懷疑論，「任何醫療都不該強制要求所有人接受，何況這些疫苗還未經事實檢驗。」

受疫情 影響，新州兒童接種疫苗的比率大幅下降。據衛生廳統計，今年3、4月新州二歲以下接種疫苗人數減40%，二歲以上則比去年同期下降60%。