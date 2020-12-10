座頭鯨 哈德遜河現蹤

哈德遜河出現座頭鯨。(Gotham Whale)

新州 許多居民本周在哈德遜河(Hudson River)發現座頭鯨(humpback whale)蹤影。紐約市 公園局確認這一消息，並表示以往極罕見的座頭鯨，近年因水質改善和食物增加，多次光臨紐新水域。

居民Andres Javier在社交網站上傳拍到的座頭鯨視頻，靠近84號碼頭(Pier 84)。哥譚鯨魚研究組織(Gotham Whale)表示7、8日連續兩天，都有人在位於曼哈頓 和維霍肯(Weehawken)之間的水域見到座頭鯨。

孟莫斯大學都市海岸研究所(Urban Coast Institute at Monmouth University)聯絡主任Karl Vilacoba說，今夏在長枝市(Long Branch)、阿斯伯瑞公園(Asbury Park)和海岸公園(Seaside Park)等海灘都有人目擊座頭鯨蹤跡，但無法確定是同一條鯨魚。

根據國家地理學會(National Geographic Society)資料，以獨特歌聲聞名的座頭鯨，成年鯨身長可達60呎，體重可達40多噸；一度被獵殺到瀕臨滅絕，被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」附錄。

哥譚鯨魚研究組織認為，隨著新州海域水質改善，現在有更多大西洋鯡魚出沒；座頭鯨因此無需北上吃鱈魚或者馬林魚。因此新州看到鯨魚的機會明顯比往年增多。