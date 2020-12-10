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新賓疫情燒 賓州州長確診

記者謝哲澍／新澤西州報導
賓州州長沃爾夫確診。(州長辦公室提供)
賓州州長沃爾夫確診。(州長辦公室提供)

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)9日聲明稱，經檢測確診感染新冠病毒，目前並無症狀，已居家隔離，遠距工作。費城詢問報報導，根據州府內部消息，沃爾夫極可能在幾天內宣布餐廳堂食容量限制新令，並關閉健身房、賭場。新州州長墨菲則提醒，若民眾不重視防疫，依眼前惡化趨勢，1月中住院人數將比目前增超過一倍，並超越今春尖峰。他也不排除進一步縮緊防疫措施。

疫情衝擊新賓州醫療系統。賓州近七天單日平均新增確診逾萬，9日報告8703例，單日220死，則創近半年新高。全州染疫住院人數5582，其中1191人在加護病房，675人需要呼吸器；目前賓州僅剩537張加護病床。

費城9日報告971例新增確診，住院901人，已接近疫情爆發以來的最高值。由於接觸確診者，市長肯尼(Jim Kenney)已開始自主隔離。市衛生局表示，聯邦若審核通過輝瑞、Moderna生產的疫苗，最快一周內可運抵，但初期數量有限。

新州9日報告4665例新增確診，單日91人死亡，同樣創下半年來新高。全州染疫住院人數3533，其中630人在加護病房，412人需要呼吸器。

墨菲引用衛生廳數據模型預測稱，如果疫情短時間內無法得到有效控制，新州一個月後的住院人數將達到8747人，打破最高紀錄，並重演4月時多家醫院爆滿的情況。當時最多時有8270人住院，2051人在加護病房，1872人使用呼吸器。

新賓州衛生廳均呼籲民眾放棄節日聚會，保持社交距離並做好防疫工作，盡可能避免非必要的出行。

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