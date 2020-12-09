疫情嚴峻…感恩節周末 新州90人死亡

新州疫情升溫，州衛生廳呼籲民眾放棄節日聚餐，做好防疫工作。(美聯社)

新州 8日報告5820例新增新冠病毒感染確診病例，單日90人死亡。衛生廳指出此次報告的患者死亡時間都在感恩節周末，部分新增病例也與感恩節假期有直接關聯，呼籲民眾放棄節日聚餐，做好防疫工作。

新州過去7日單日平均新增5106病例，疫情 以來首次超過5000大關。據新州先進傳媒報導，新州最大的10個公立學區 中，已有9個採用全部線上教學模式，包含新州13%的公校學生，也包括華人聚集的愛迪生學區(Edison)。

愛市學區7日轉為全線上，也是10大學區中最晚做出調整的市鎮。學區總監布拉根(Bernard F. Bragen Jr.)在致家長信中表示，學區在諮詢過衛生局後做出這一決定，網課將持續至12月23日，屆時將視情況做出調整。

愛市學區從疫情爆發以來就調整學校食堂運作模式，所有食物都改為可帶走形式。值得一提的是，學區為該市所有18歲以下居民提供免費午餐，而不僅限於學生。

Chartwells School餐飲主管Lisa Taddei指出，從疫情爆發開始，後勤團隊就誓言讓孩子和他們的家庭無需擔憂饑餓。在獲得農業部(USDA)批准後，學校免費為所有未成年者提供午餐；為了方便家庭領取，食堂甚至製作了可供應孩子一周午餐的套餐(meal kits)。

愛市居民如希望為18歲以下者領取免費午餐，可登記：https://bit.ly/3mXNro5。