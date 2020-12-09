感恩節聚餐致疫情飆升 費城單日52死 市長再度隔離

費城市長肯尼在家隔離。(ABC電視台)

費城 8日公布1408例新增新冠病毒感染確診病例，單日52人死亡，衛生局認為民眾感恩節聚餐導致疫情 飆升。由於接觸確診患者，市長肯尼(Jim Kenney)宣布開始自我隔離10日，這也是他第二次進入隔離狀態。

肯尼在視頻發布會上稱，自己由於接觸確診者在家隔離，目前並無症狀，但拒絕透露詳細情況。他希望自己的隔離能夠再次向市民傳達疫情的緊迫性，「病毒正在費城肆虐，我呼籲民眾保持警惕，做好防疫工作。」

衛生局長Thomas Farley認為民眾感恩節聚餐所導致的惡果正在浮現，「我知道現在是歡樂的節日季，但我們真的無法再次承受像感恩節這樣的聚餐。」他表示費城即將獲得一些疫苗 ，但數量不會太多，「我們距離終結疫情還非常遙遠」。

如果輝瑞(Pfizer)疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准，費城將於下周獲得首批疫苗。第一批接種疫苗者暫定12萬5000人，將優先給醫護工作者。

疫情也正在衝擊賓州和德拉瓦州的醫療系統。賓州8日報告1萬170例新增新冠病毒感染確診病例，單日169人死亡。州政府宣布將從12月10日開始為五個郡設立臨時檢測站，包括Clinton、Delaware、Greene、Warren和Wyoming。

賓州衛生廳長Rachel Levine承諾在未來11周內，所有61個郡都將設有檢測站。更多資訊可上網：pa.gov。

德拉瓦8日報告338名染疫住院患者，已超過今年第一波疫情峰值。州長卡尼(John Carney)警告床位不多，全州床位僅400至500個，一旦疫情繼續蔓延患者將無處就醫。