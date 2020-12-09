新澤西理工學院華裔團隊 獲愛迪生專利獎

左起：周孟初、季智明、郭桄宇、朱超。(周孟初提供)

新澤西州 研究與發展委員會(R&D Council)日前公布2020年度愛迪生專利獎(Edison Patent Awards)，新澤西理工學院(NJIT)華裔 團隊榜上有名，以真空蒸餾和淡化專利獲獎。

該專利由NJIT機械和工業工程系華裔教授朱超、季智明，電氣和計算機工程系教授周孟初、機械和工業工程系博士研究生郭桄宇，和已獲博士學位的張博組成的團隊，以「真空蒸餾和淡化」，獲得「可持續性」類別的專利獎（美國 專利10,661,194）。

據周孟初介紹，隨著世界人口和經濟的增長，滿足人類對能源和乾淨水源的需求成為關鍵，人類需要找到有效且經濟的污水和廢水處理方法。該團隊的獲獎專利提供了一項創新性的真空噴霧閃蒸脫汙技術，用於節能高效地處理各類污水和廢水，以及海水淡化。

該項技術利用新真空產生機制，並採用交錯並聯的多級噴霧結構佈局，來加速蒸發過程以及提高蒸發效率。其獨特優點是整個系統可在較低溫度下運行，任何可再生能源或工業廢熱等低品質能源，均可被用於該技術作為熱源。

該團隊指出，這項技術同時克服了現有膜蒸餾和池閃蒸等傳統技術的一些常見缺點，如高溫、高壓和接觸所造成的結垢，及由此帶來的性能因長期使用而降低，需要定期更換造價高昂的過濾耗材等問題。

該項技術具有廣闊的應用潛力，特別適合用水密集型產業的廢水處理、海水淡化及其城鎮廢水處理。目前此項技術正在商業化中。有興趣的讀者可以聯繫：[email protected]。