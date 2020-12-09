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爵克索新研究所 聚焦種族醫療不平等

記者謝哲澍／綜合報導
Dana Dornsife夫婦捐款900萬元，在爵克索大學公衛學院設立新研究所。(取自該學院臉書)
Dana Dornsife夫婦捐款900萬元，在爵克索大學公衛學院設立新研究所。(取自該學院臉書)

爵克索大學(Drexel University)公共衛生學院(Dornsife School of Public Health)日前宣布將成立一個新研究所，聚焦在健康和醫療方面的種族不平等和資源分配的差異。

新研究所由校友Dana Dornsife和丈夫捐款900萬元設立。公共衛生學院院長Ana Diez Roux表示，全球公衛危機進一步暴露種族不平等，「學院有責任對這場危機做出應對，我們很興奮這筆捐款有助於學院進一步展開這項非常重要的研究工作。」

數據顯示疫情之下並非人人平等。全美都市聯盟(National Urban League)報告顯示，美國非洲裔染疫的風險是白人的三倍，染疫死亡的概率也是白人的兩倍；來自費城衛生局和民福基金會(Commonwealth Fund)的統計也印證了這一說法。

爵克索大學指出，新研究所將致力於「結構性種族歧視和種族不平等」，包括因警方暴力執法導致的健康挑戰、環境危機等；不僅將著重於費城，也會放眼全球其他城市的情況，並與學校的其他院系合作，如黑人文化中心(Center for Black Culture)。

Dornsifes的900萬元捐款，將使大學能夠額外雇用兩名全職人員，來進行健康方面的種族不平等研究工作。Dornsifes夫婦也是該校最大的捐贈者，累計捐贈額度達到7000萬元，公共衛生學院正是以其名字命名。

新研究所籌建團隊主管、社會流行病學家Sharrelle Barber指出，新研究所將為費城以及其他地區的醫療種族不平等找到根源，並提供創新的解決思路。

費城 種族歧視 美國

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