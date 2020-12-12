費城凱門地產4辦公室方便顧客地產生意買賣管理 全方位服務

費城凱門地產公司總裁陳慶全歡迎僑胞洽詢惠顧。

費城 凱門地產(Philly Real Estate)公司擁有華埠 、東北區、南費城、南新澤西 等四個辦公室，大費城所有華人聚居地區，凱門都可就近為您提供親切週到的服務。

凱門地產公司總裁陳慶全(Kacey Tan)表示，華埠辦公室位於熱鬧的亞區街(Arch St)上，對於該公司服務市中心區各類高級公寓租售、商業地產買賣、生意出讓等將更便利。

擁有賓州、紐約及新澤西地產經紀的陳慶全說，近年來大批中國投資人將目標對準美國地產，凱門各地辦公室將為他們擔任窗口，除了熱門的費城房地產，也包括全美各地值得投資的各類高檔建案，歡迎洽詢。

凱門地產有30多位經紀人，通曉各種方言，經驗豐富，從選擇地產、貸款申請、產權過戶到地產管理，提供一條龍式週到服務。同時歡迎地產經紀，加入凱門的團隊，共創美好未來。

凱門地產華埠辦公室地址:923 Arch St. Phila, PA19107；南費城辦公室： 1100 Washington Ave Unit D2，Philadelphia PA 19147,Tel: (215) 468-1122；東北費城辦公室：2220 Cottman Ave.2FL, Philadelphia, PA 19149，Tel: (215) 722-0800；新澤西辦公室：435 Rt. 70 W, Cherry Hill, NJ 08002, Tel: (215)588-3186網址：www.myphillyrealestate.com