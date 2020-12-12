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帝舵腕錶盡顯男士魅力古鉑珠寶好禮任您選購

紐約訊

  通常，可為男士選購的經典禮物不多，就飾品領域而言，沒有什麼比腕錶更能彰顯一位優秀男士的品味與格調。手錶雖小，卻充滿了機械動感與能工巧匠的智慧魅力，是一份可以相伴終生的至臻禮物。無論是“小鮮肉”、中年大叔，還是兩鬢斑白的老先生，腕間佩戴一塊精緻、耐看的手錶，總能給人平添幾分卓越的風采！

  在眾多知名腕錶品牌中，為您推薦性價比極高的帝舵腕錶（Tudor）手錶。無論是紳士、硬漢，亦或是文藝、雅痞等風格的男士，帝舵腕錶都能恰到好處地詮釋出您內在的氣質與風格。

  據公開資料顯示，帝舵腕錶是由瑞士高級製錶商製造，是應勞力士（Rolex）創始人漢斯威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的要求於1926年註冊。因此，在很多愛表人士看來，該品牌是勞力士等名貴腕錶的最佳替代品。

  如今，帝舵與勞力士仍屬於“姐妹公司”，兩者都歸Hans Wilsdorf基金會所有。而伴隨著時間的推移，帝舵腕錶也以其非凡的性能而舉世聞名，為專業潛水員和軍隊生產手錶，因此其品質卓越、實用性強。在20世紀60年代和80年代間，幾個國家的海軍向下屬潛水員發佈了都鐸潛艇系列，其中包括：美國海軍、美國海豹突擊隊，以及法國海軍等。可見，不斷推陳出新、精益求精的帝舵腕錶，一直向世人詮釋著「天生敢為」的品牌精神。

  從尖端技術到時尚風格，帝舵不僅稟承逾一個世紀的傳統製錶工藝，更以獨特的手工技藝打造出一隻只有生命、有靈魂的腕表。從設計細節上來看，帝舵手錶最初的標誌採用了象徵力量和名譽的都鐸王朝家族的族徽——紅白相間的玫瑰圖案。後來，這一標誌變成一塊盾牌上畫有玫瑰，之後又演變成現在的樣子，即只有一塊盾牌的造型，整體簡約高級，但內涵非凡十足。再說到錶盤設計，更是讓顧客愛不釋手。其錶盤大小選擇多樣，內盤工藝精細，盡顯品牌的現代氣息和高雅氣質。

  古鉑珠寶創立於1959年，以“款式精美、貨真價實”遠近聞名，是誠信與品質的象徵。因此，在華人圈內一直有口皆碑，深受新老朋友們所喜愛，歡迎愛表人士來古鉑珠寶選購帝舵手錶或各式腕錶。古鉑珠寶地址： 51 Mountain Blvd. Warren, NJ 07059；電話：908-222-3388。

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