QBEDDING家紡旗艦店插旗新澤西全場9折 買滿 $50還送溫馨小禮物

QBEDDING新張，試營業期間全場9折

深耕華人群體多年的QBedding家紡終於在新澤西 開幕了！試營業期間全場9折優惠，購物滿$50元還送溫馨小禮物。愛迪生新店呈現低調而高貴的簡約風格，內有舒適的動線及寬敞的展示空間，舒適的購物環境和貼心的導購，為您提供多樣化的搭配意見。店內配有親身體驗區，讓您可以實際觸摸體驗手感，擁有愉快暖心的選購體驗。

您是否瞭解，原來被子也有壽命，它平日裏吸滿了汗水和皮脂，還頻頻產生摩擦，難免會越來越單薄。據床品專家表示，被子的壽命根據不同的材質有3-8年不等，平均壽命為5年，所以原本保暖的被子如果越睡越冷，就是到了該退休 的時期！

QBedding店長爆推“明星”商品供您選擇！蠶絲舒眠四季被，由100%全棉面料，100%野外放養柞蠶絲，每平方含330克填充，性價比高，纖維更加蓬鬆柔韌，美膚舒眠，對女性更有美顏的功效！

澳洲 羊毛四季被，面料100%全棉，填充100%澳洲羊毛，每平方含380克填充；其特點是衡濕衡暖，貼身厚實，適合四季的厚度；因為保暖性極佳，也適合冬季使用，男女老少皆宜，平位價格人人可接受。還有加厚版的羊毛被，每平方含500克填充，面料經Oeko-Tex認證，安全無毒，填充由澳洲羊毛局認證，含純正澳洲羊毛，天然環保，超級保暖，特別適合怕冷的人群和老年人使用，是為父母獻一份愛心的冬季首選！

還有來自新疆天然棉花被也在熱銷爆款中穩穩地佔有一席之位！標配的100%全棉面料，由每平方含640-680克的100%新疆棉花填充，從裡到外都散發著棉脂香，並吸濕性極佳，保暖厚實，特別適用於皮膚敏感的人群，是全棉愛好者的最愛！

好的冬被怎麼能少了大豆纖維被？此時此刻，對於面料的質地估計已經沒有任何質疑的了！此被的填充物是由20%大豆纖維，80%聚酯纖維，每平方含450克填充，是唯一植物性蛋白纖維，手感細膩，透氣性佳，蓬鬆有彈性，同時適合皮膚較敏感並喜歡蓬鬆質感的人群！店內更多選擇，更多驚喜！各種保護頸椎的枕頭也期待您帶它們回家！

確保安全店內保證每日消毒，控制入店人數！如依然不放心的朋友也可到QBedding的24小時線上網店購買，安心直送到家！QBEDDING地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817週一至周日10:00am to 17:00pm電話：732-482-9100網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號瞭解門店最新活動資訊：Qbedding8888