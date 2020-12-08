費城→普魯斯王輕軌線 預算增至20億

費城至普魯斯王的輕軌效果圖。(SEPTA)

賓州東南捷運系統(SEPTA)近日更新諾里斯鎮高速列車線(Norristown High Speed Line)延伸工程。首席行政官Liz Smith稱，由於通貨膨脹、設計和土地購買費用，從費城 至普魯斯王(King of Prussia)的輕軌預算 將從原本的13億元增加至20億元。SEPTA目前因疫情 財務吃緊，希望聯邦政府資助至少一半的經費。

從費城市中心至普魯斯王，忙碌的76號公路經常成為通勤族的噩夢。SEPTA總經理Leslie Richards稱工程有助改善交通及區域經濟轉型。

工程預計在2025至2027年進行，完工後將聯通費城市中心、大學城及普魯斯王，全程45分鐘。五個車站已取得環境影響報告，預計明年初遞交給聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration)審批。終點站普魯斯王將有500車位停車場。

該工程在早期設計階段遭到許多居民反對，因軌道與民宅太過接近，之後調整。目前設計中的經停車站包括Henderson Road、Allendale Road、Mall Boulevard、First and American Avenues，以及First Avenue and Moore Road/Valley Forge。