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加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

新州醫護染疫 工會要真實數字

記者謝哲澍／新澤西州報導
工會要求醫院公布醫護人員染疫數字。(美聯社)
工會要求醫院公布醫護人員染疫數字。(美聯社)

新州新冠疫情蔓延，根據法律醫院無義務公開院內醫護人員的確診情況。多家媒體日前曝光新州醫院眾多醫護人員確診，工會呼籲醫院公開信息，不要繼續隱瞞醫護人員確診的事實。州長墨菲表示，「醫療系統應維持透明，一直強調是院外傳播，理應提供更多的細節。」相關法案已於州參議會通過表決。

根據NorthJersey.com整理的資訊，布里克海洋醫院(Ocean Medical Center in Brick)有超過100名醫護人員確診；帕利塞茲醫院(Palisades Medical Center)30至40人；澤西海岸醫院(Jersey Shore Medical Center)加護病房也有護理人員染疫。

此外，西木市(Westwood)一家安養院爆發疫情，調查指源頭來自一名醫院員工；派斯凱克谷醫院(Pascack Valley Medical Center)接受衛生廳調查，認定院內有潛在的傳播可能，致使當地一家復健中心爆發疫情。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)否認院內傳播，稱醫護人員都是因社區傳播染疫，與醫院無關。總裁Daniel Varga說，「我們的防疫措施很嚴格，醫護人員並非在醫院內感染病毒。」Varga拒絕提供準確數字，強調臨床人員僅1.5%請假，暗示旗下17家醫院僅有不到390名醫護人員確診。

醫院工會Health Professional and Allied Employees主席Debbie White表示，醫院管理方以社區傳播為藉口，逃避責任，「疫情爆發九個多月，仍無法得知醫護染疫情況。」

醫護人員確診造成人手短少、患者不得不轉移病房、救護車無法將患者送入急診室，也影響公眾對醫療系統的信心。White說，公眾有權知曉醫院疫情，「如果我需要住院，難道我不想知道這家醫院的疫情狀況？」

新州醫院協會(NJ state hospital association)主席Cathleen Bennett則表示，目前沒有出現醫護人員傳染給患者的病例，質疑報告這一數字的必要性，「醫院已經每天提供衛生廳大量資訊，防疫措施很嚴格。」

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