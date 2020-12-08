我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

賓州確診率破14% 或再縮緊限令

記者呂賢修╱綜合報導
疫情吃緊，州府建議民眾改變日常行為。(美聯社)
疫情吃緊，州府建議民眾改變日常行為。(美聯社)

賓州新冠檢測確診率周一突破14％，為今夏四倍，全州67個郡有66個上周已達到社區重度感染指標，其中九郡確診率高於兩成，住院總數超過5000人。州長沃爾夫表示，雖早有預期，但近日疫情惡化速度仍令人吃驚，可能宣布進一步限制措施，任何手段都有可能，傾向有針對性的禁令，而非全面禁止民生必需商業。

賓州上周六新增1萬3000餘例，再破紀錄。由於周末檢測常延後確認，周一新增6330例，也創疫期至今的周一數字新高。賓州確診率高於20％的九郡為：Mifflin、Potter、Bedford、Montour、Juniata、Somerset、Tioga、Franklin、Lawrence。

衛生廳長Rachel Levine表示，新冠病毒潛伏期可達14天，感恩節聚會後續效將陸續顯現，未來幾天的數字極為關鍵。儘管醫院看護病床已近滿載，許多居民仍執意要到理髮店、酒吧、健身房等場所，建議暫停此類行為。

賓州新冠預警手機應用程式(COVID Alert PA App)系統語言日前新加入中文。若手機語言是中文，下載軟體即自動運行中文版；若手機語言是英文，在軟體中的設置(Setting)更改為中文即可。蘋果、安卓手機系統的版本均有：https://www.pa.gov/covid/covid-alert-pa/。

手機 賓州 檢測

上一則

兩黨拚決選 川普喬州拉票 續控選舉不公

下一則

佛光會捐禮卡金 給岩湖小學過節

延伸閱讀

賓州9郡確診率突破2成

賓州9郡確診率突破2成
夢想生「起死回生」 紐約聯邦法院裁決：即起恢復申請

夢想生「起死回生」 紐約聯邦法院裁決：即起恢復申請
賓州商家疫期控訢免責法案 遭州長否決

賓州商家疫期控訢免責法案 遭州長否決
新冠抗體注射不夠用 醫師被迫決定優先病患

新冠抗體注射不夠用 醫師被迫決定優先病患
賓州、內華達州 確認白登勝選 眾院共和黨前議長萊恩：選舉已結束

賓州、內華達州 確認白登勝選 眾院共和黨前議長萊恩：選舉已結束
疫情反撲 維州住院數創新高

疫情反撲 維州住院數創新高

熱門新聞

上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

2020-12-01 02:38
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同