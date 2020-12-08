賓州確診率破14% 或再縮緊限令

疫情吃緊，州府建議民眾改變日常行為。(美聯社)

賓州 新冠檢測 確診率周一突破14％，為今夏四倍，全州67個郡有66個上周已達到社區重度感染指標，其中九郡確診率高於兩成，住院總數超過5000人。州長沃爾夫表示，雖早有預期，但近日疫情惡化速度仍令人吃驚，可能宣布進一步限制措施，任何手段都有可能，傾向有針對性的禁令，而非全面禁止民生必需商業。

賓州上周六新增1萬3000餘例，再破紀錄。由於周末檢測常延後確認，周一新增6330例，也創疫期至今的周一數字新高。賓州確診率高於20％的九郡為：Mifflin、Potter、Bedford、Montour、Juniata、Somerset、Tioga、Franklin、Lawrence。

衛生廳長Rachel Levine表示，新冠病毒潛伏期可達14天，感恩節聚會後續效將陸續顯現，未來幾天的數字極為關鍵。儘管醫院看護病床已近滿載，許多居民仍執意要到理髮店、酒吧、健身房等場所，建議暫停此類行為。

賓州新冠預警手機 應用程式(COVID Alert PA App)系統語言日前新加入中文。若手機語言是中文，下載軟體即自動運行中文版；若手機語言是英文，在軟體中的設置(Setting)更改為中文即可。蘋果、安卓手機系統的版本均有：https://www.pa.gov/covid/covid-alert-pa/。