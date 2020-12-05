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公益項目「彩虹橋」 疫期雲端中國教英文

記者劉偉╱新澤西州報導
公益項目「彩虹橋」雲端英語教學。(廖山漫、葉晶提供)
公益項目「彩虹橋」雲端英語教學。(廖山漫、葉晶提供)

雲端英語教學，是新澤西「彩虹橋」公益項目之一，他們在特殊時期為中美學生們用語言架起的一座特殊的彩虹橋，近來，他們陸續收到來自中國家長的讚揚和期待繼續這項活動的請求。2020年暑假，來自新澤西Old Bridge 高中，West Essex高中，Holmdel高中，East Brunswick 高中，Bi-Tech高中16名高中生以及兩名大學生參加了「彩虹橋」暑假英文教學中國雲端夏令營活動。是什麼讓這一群學生們走到一起，走進了中國學生的學習世界？主辦人廖山漫、葉晶說， 是愛和奉獻的精神，還有這些美國學生熱愛中國的情懷。

當時為期六周的雲端英語教學，美國大、中學生為宅在家中的中國學生帶去了暑假的炫麗和清涼。六周時間六個不一樣的主題，從居家學習到運動，從健康到飲食，雖然孩子們不能走出家門旅行，小老師帶領孩子雲遊美國美麗河山，認識世界藝術大師和他們的作品，瞭解最新的科技世界。記得雲課期間，新澤西遭遇颶風，很多家庭停電，學生們克服停電的困難，由家裡恢復供電的同學代課，克服時空距離，完成六期40節課的教學任務。

這段時期以來，中國家長們陸續送來感言：非常感謝彩虹橋夏令營的老師們貼心的組織安排，感謝小老師們的精彩課堂，讓孩子體驗了原汁原味語言和文化，感恩你們的付出！希望下次能有機會和小老師們面對面的交流，也祝願彩虹橋作越辦越好！期待在疫情期間，雙方學生無法面對面交流的情況下，繼續舉辦這類雲端學習活動。

作為彩虹橋雲端教學活動的發起人和組織者，廖山漫、葉晶老師表示，學習的目的不光是為了應試，學習英語也不僅是為了高分。希望彩虹橋繼續用公益的方式，架設起文化溝通和交流的平台。

特別感恩16名美國學生，分別是Chelsea Bodesinsky 、Frank Bunks、 Ashley Chan 、 Andrew Cao ,、Albert Cao、 Timothy Chau、Cecile Chiu、Evelyn Chiu、Anika Dugal 、Dinh Hoang、Robin Hu、James Humphrey、Anita Osuri、Jaya Singh、Catherine Yang。

中國 雲端 美國

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