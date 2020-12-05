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為女兒打造「農曆新年盒」 文化小土豆網路人氣高

記者陳雯娟╱新澤西州報導
晨曦的外婆設計的端午節粽子站。(宋耘儀提供)
晨曦的外婆設計的端午節粽子站。(宋耘儀提供)

在美國成長的華裔宋耘儀(Gwendolyn Sung) 為讓中華文化在美傳承，成立「中華文化小土豆」互動項目(Culture Tatertot project)，在公眾集資平台(Kickerstarter)上目標訂為8000組，甫上市兩天，已集資70％，星星之火受到認同，宋耘儀興奮表示，將持續這個充滿樂趣和童趣，為親子關係加分的文化盒，希望更多的亞裔家庭一同樂在其中。

(影音：宋耘儀提供)

今年34歲的宋耘儀去年升格為媽媽後，對文化傳承頓時產生使命感，朋友中和她成長背景相同的亞裔年輕家庭也有共識。今年疫情期間，也是孩子成長的黃金時光。不想錯失成長學習機會，6月端午節時，中文系畢業的母親想出教孫子們包粽子慶祝端午節的點子，一家三代人聚集一堂，在外婆設立的粽子站中學習包粽子、蒸粽子、享用粽子，其樂融融，歡樂聲中，宋耘儀卻有了些許擔憂，將來她可否像母親一樣，為下一代設計同樣歡樂的文化活動，她應如何將文化傳遞到後代，又不在代代承傳中流失。

看著開心無比的女兒晨曦，感念母親的付出，她意識到文化是在參與和親身體驗中滋長生根，於是成立「中華文化小土豆」活動的想法在她心中萌芽，希望在寓教於樂中，文化以趣味方式傳遞，親子同樂，留下溫馨的家庭傳統和回憶。

為試水溫，秋天時宋耘儀設計了「中秋節文化小土豆」盒，以燈籠和故事、手工為主，她製作了20組，分發和她一樣有幼童的家庭，結果大受歡迎，提升信心，於是在公餘她以三個月的時間設計製作「農曆新年」盒，希望在疫情中也能過新年，提供親子同樂的題材。

「農曆新年」盒，內容有文化卡，介紹中國新年、她繪製書寫的年獸故事書，手工製作鼓、春聯、年獸著色、紅包袋、賀年卡、水餃食譜等、可讓父母和兒童共同體驗中國新年，她並計畫明年春節期間開設包水餃直播， 發揮文化體驗更進一層。

「農曆新年」盒是宋耘儀中華文化小土豆的第一個項目，她計畫按節令介紹端午節、中秋節、生肖、周歲抓周等。為正確還原中華文化，考證工作不能省，她在進行研究中，不僅重溫兒時回憶，更驚嘆中華文化的豐富，也是她源源不絕的創意來源。

宋耘儀的父母均來自台灣，她在富有文化薰陶的環境成長，童年時期幾乎每年造訪台灣探親，優游於雙重文化下，她深刻感受豐富文化對成長的重要性，也感謝父母親在她和弟弟成長時的付出和堅持，她和弟弟中文均說讀流利，深以華裔為榮。

宋耘儀目前任職於CNN，擔任產品設計創意主任，她有卡耐基大學心理學、紐約帕森藝術學院平面設計學位。工作繁忙，加上可愛的新生兒，每日忙得團團轉，但這一份信念支持著她，她說：每天女兒晨曦入睡後和清晨尚未起床時，就是她開始中華文化小土豆的時光，她也感謝同為亞裔的夫婿John的支持，讓她將理想付諸實現。

農曆新年Kickstarter網站：

 https://www.kickstarter.com/projects/culturetatertot/lunar-new-year-childrens-activity-box。

宋耘儀全家福。(宋耘儀提供)
宋耘儀全家福。(宋耘儀提供)
宋耘儀和女兒晨曦周歲抓周。(宋耘儀提供)
宋耘儀和女兒晨曦周歲抓周。(宋耘儀提供)
中華文化小土豆的「農曆新年」盒。(宋耘儀提供)
中華文化小土豆的「農曆新年」盒。(宋耘儀提供)

亞裔 親子 台灣

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