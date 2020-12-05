新州疫苗系統 居民全登記

紐約青年共和黨俱樂部在澤西市餐廳聚會，全員不戴口罩且無防疫措施。(取自州長推特)

新州 4日報告5673例新增新冠病毒確診，連續第二日創疫期新高，單日48人死亡。州長墨菲宣布將所有居民登記在疫苗 接種追蹤系統(vaccine tracking system)中，但可自行選擇退出。

根據墨菲聲明，新州民眾可在公共衛生緊急狀態解除30日後自行選擇退出，並不強制要求接種疫苗。他稱全民登記可幫助新州疫苗資訊系統(Immunization Information System)更便捷地處理居民的疫苗接種資訊。

新州染疫住院人數3315，比一個月前飆升173%。目前新州檢測確診率為10.42%，連續六日高於10%。衛生廳數據模型預測元旦期間新州住院人數將達到5000人，對部分地區的醫療資源產生衝擊。

墨菲在4日疫情報告會抨擊紐約青年共和黨俱樂部(Young Republican Club)在澤西市(Jersey City)餐廳內聚會，全員不戴口罩且無防疫措施。他指責活動愚蠢，參加活動的佛州眾議員Matt Gaetz是個「蠢蛋」(knucklehead)，「新澤西不歡迎你，我不想看到你再來。」

Matt Gaetz則迅速在社交網站上反擊，「你會後悔發這個帖的，特別是當你搬到佛州來的時候，就像其他新州人一樣」，諷刺大批新州居民近年因生活成本和高稅等因素選擇遷居佛州。

與會者Joel Fischer甚至還貼出與Matt Gaetz的合影，並圈紐約州 長葛謨，「嗨！葛謨，我在紐約青年共和黨俱樂部，與Matt Gaetz在一起，你來抓我呀！」嘲諷自己公然違反紐約防疫令，而葛謨卻對他無可奈何。

澤西市市長富洛普(Steven Fulop)隨後加入戰局：「你很有勇氣圈了葛謨，然後偷渡過河躲在新州舉辦聚會，還不敢暴露地址。不管怎樣，澤西市警方會到涉事餐廳執法。」