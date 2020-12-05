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全美民主黨州長協會 墨菲卸主席接管財務

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州州長墨菲。(美聯社)
新州州長墨菲。(美聯社)

州長墨菲4日卸任美國民主黨州長協會(Democratic Governors Association)主席，將繼續擔任該會財務主管。他在任期間為該會募得3440萬元，打破四年前的紀錄。

墨菲肯定民主黨州長協會的作用，指大量籌款來自疫情和經濟衰退期間。他的繼任者為新墨西哥州長Michelle Lujan Grisham。

作為全美性的政治組織，該協會旨在幫助各州的民主黨州長參選人籌集資金；墨菲今年也扮演民主黨阻止總統川普連任的關鍵角色，呼籲參選人注重民生問題(kitchen table issues)，而非試圖玩政治遊戲。

在今年的選戰中，三名民主黨州長，包括北卡州長Roy Cooper、華盛頓州長Jay Inslee以及德拉瓦州長卡尼(John Carney)今年均順利連任。但在密蘇里和蒙大拿州，兩名民主黨州長參選人雙雙輸掉選戰。

墨菲曾被認為有意全美政治舞台，但他明確表示無意進入內閣。他將在明年迎來連任選舉，面對來自眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)、共和黨主席Doug Steinhardt、參議員Declan O'Scanlon等潛在對手的挑戰。

民主黨 新墨西哥州 美國

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