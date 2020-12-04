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布克提案贈非裔農民土地 「10年3200萬英畝」

記者謝哲澍/新澤西州報導

新澤西聯邦參議員布克(Cory Booker)日前提出「非洲裔農民正義法案」(Justice For Black Farmers Act)，計畫十年內將3200萬英畝土地免費贈予非洲裔農民，並重新審視數十年來系統性種族歧視，給非洲裔農民帶來的傷害。

法案將於11月30日發布，要求美國農業部成立一個名為Equitable Land Access Service新機構，從有意願出售的人手中購買農業用地，並將購置的土地無償轉讓給符合條件的非洲裔農民。

根據法案，立法機構將允許農業部每年獲得5000萬元再貸款(relending)，每次捐贈最多轉讓土地160英畝。該法案的共同發起人包括伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)、紐約參議員Kirsten Gillibrand。

布克指出，1920年美國有將近100萬黑人農民，占農民總數的17%；時至今日由於種族歧視，估計剩餘的黑人農民不到5萬人，僅占1.7%。通過法案將擴大非洲裔農民擁有的農場土地數量，增至目前的七倍之多。

據the Atlantic報導稱，表面上看歷史上大部分黑人失去土地是因為法律機制，即稅收出售、分區銷售、喪失抵押品贖回權，但實際卻來自聯邦和州政府在個別專案中的歧視、律師和投機商的欺詐行為、不平等的金融政策，甚至是暴力威脅。

種族歧視 黑人 美國

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