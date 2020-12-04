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在家過節 新州聖誕樹需求暴漲

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州聖誕樹銷量暴漲。(Hidden Pond Tree Farm)
新州聖誕樹銷量暴漲。(Hidden Pond Tree Farm)

新冠疫情使民眾假日旅行泡湯，大多在家過節，新州耶誕樹需求持續暴漲。新澤西聖誕樹種植協會(New Jersey Christmas Tree Growers Association)指，該州本季度的聖誕樹銷量已屢次打破紀錄，但存貨依然充足。

以往聖誕樹最火爆的銷售時段是在12月的前兩周，而今年新州民眾顯得更加迫不及待。Alexandria市Cole's Country Tree Farm業主Donna Cole表示，近日聖誕樹的銷量令人吃驚，「周五剛剛打破了紀錄，周六又破了周五的紀錄，然後周日再破了周六的紀錄。」

幾乎新州所有聖誕樹莊園近來都接到大批詢問和訂購來電。傑克遜市(Jackson)Picea Acres業主Michele Sullivan表示，目前莊園10至12呎的樹已經售罄，「今年來了很多新客人，很高興看到每個人都興高采烈。」

新州政府提醒民眾在過節時仍需注意防疫，避免聚會、聚餐和節日遊行。衛生廳過節指南：https://nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_GuidanceWinterHolidays.pdf

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