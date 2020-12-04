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2019含德市選戰 法院裁定：劉鄭瓊英1票惜敗

記者謝哲澍／新澤西州報導
劉鄭瓊英(右)與前市長Eric Hinds。(本報檔案照)
劉鄭瓊英(右)與前市長Eric Hinds。(本報檔案照)

距離2019年選舉已時隔超過一年，新州法院日前裁定經過再次計票，含德市(Holmdel)學區委員劉鄭瓊英(Chiung-yin Cheng Liu)，以1票之差惜敗獨立參選人Prakash Santhana，失去成為該市歷史上首位女性亞裔市委員(Township Committee)的機會。

劉鄭瓊英去年在共和黨的指派下與市長Eric Hinds搭檔競選，成為當地共和黨的新星。她在開票當日落後Prakash Santhana不到30票，但算上臨時選票和郵寄選票後以3票驚險反超。Santhana隨後提出重新計票， 結果以2087比2085，兩票之差反轉。

劉鄭瓊英不服重新計票結果訴至法院，指重新計票過程中兩票支持她的選票被判無效，導致結果逆轉。值得一提的是，劉鄭瓊英在初選中正是通過臨時選票和郵寄選票，反轉戰勝副市長Mike Nikolis。

經過線上審理，法官Katherine Sheedy最終裁定支持劉鄭瓊英的5票中有4票有效，作廢一票是因投票人去年在其他市鎮租房居住；法官也裁定重新計票中作廢的3張支持票依舊無效，導致劉鄭瓊英以1票之差敗給Santhana。

Santhana在聲明中感謝支持者，指責劉鄭瓊英的訴訟是對該市運作「荒唐可笑的干擾」。本報聯繫劉鄭瓊英尚未得到回復，也暫不知曉她是否會就判決提出上訴。

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