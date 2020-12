新州6家醫院 將獲得首批新冠疫苗

新澤西州有六家醫院將獲得首批新冠疫苗,圖為其一的哈肯薩克子午線醫療系統。(取自官網)

儘管聯邦政府 還未就新冠疫苗 給予緊急批准,新澤西州六家醫院將成為首批獲得疫苗的醫療機構。新州 衛生廳發言人露絲娜(Donna Leusner)表示,之所以在聯邦政府批准前就開始分配疫苗,是為了測試運輸和儲存程式。

首批將獲得疫苗的醫療機構包括Hackensack University Medical Center、Morristown Medical Center、University Hospital in Newark、Robert Wood Johnson University Hospital in New Brunswick、AtlantiCare Regional Medical Center in Atlantic City,以及Cooper University Hospital in Camden。

上述六家醫院均擁有能夠保持華氏零下94度的冷凍櫃(Arctic-level sub-zero freezers)。由於全國醫用級冷櫃的供應商不到10家,每個極冷櫃的製造費時,成本不菲,許多州在採購前都尋求聯邦政府的指引。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)疫苗主管Regina Foley表示,醫院都在審視自己的運輸管道並希望找出方法,以便在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准後第一時間拿到疫苗。

哈肯薩克子午線醫療系統已為旗下醫院採購了四個超低溫冷庫,大西洋醫療(Atlantic Health)也購買了兩個。衛生廳也已完成疫苗分配方案,計畫在半年內為70%的新州成年人接種疫苗。

據路透社報導,新冠疫苗現在最大障礙在於運輸和儲存都需要超級低溫,這樣的冷鏈儲運要求,連美國最先進的醫療機構都難以輕易克服。因此未來要供應偏遠地區以及全球較落後地區,恐會發生無法公平分配的問題。

此外,新州人本身接種疫苗的意願也是一大難題。羅大伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton poll)此前民調顯示,近四成新州人表示不會接種新冠疫苗。

即使是專業醫護人員也對疫苗心存懷疑,紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)最新內部調查顯示,只有50%的醫護工作者願意在第一時間接種疫苗。

衛生廳長艾爾納哈(Shereef Elnahal)承認,對疫苗的害怕和懷疑情緒,特別是在少數族裔社區蔓延,需要地方和社區的共同配合與努力。