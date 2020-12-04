新州6家醫院 將獲得首批新冠疫苗
儘管聯邦政府還未就新冠疫苗給予緊急批准，新澤西州六家醫院將成為首批獲得疫苗的醫療機構。新州衛生廳發言人露絲娜(Donna Leusner)表示，之所以在聯邦政府批准前就開始分配疫苗，是為了測試運輸和儲存程式。
首批將獲得疫苗的醫療機構包括Hackensack University Medical Center、Morristown Medical Center、University Hospital in Newark、Robert Wood Johnson University Hospital in New Brunswick、AtlantiCare Regional Medical Center in Atlantic City，以及Cooper University Hospital in Camden。
上述六家醫院均擁有能夠保持華氏零下94度的冷凍櫃(Arctic-level sub-zero freezers)。由於全國醫用級冷櫃的供應商不到10家，每個極冷櫃的製造費時，成本不菲，許多州在採購前都尋求聯邦政府的指引。
哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)疫苗主管Regina Foley表示，醫院都在審視自己的運輸管道並希望找出方法，以便在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准後第一時間拿到疫苗。
哈肯薩克子午線醫療系統已為旗下醫院採購了四個超低溫冷庫，大西洋醫療(Atlantic Health)也購買了兩個。衛生廳也已完成疫苗分配方案，計畫在半年內為70%的新州成年人接種疫苗。
據路透社報導，新冠疫苗現在最大障礙在於運輸和儲存都需要超級低溫，這樣的冷鏈儲運要求，連美國最先進的醫療機構都難以輕易克服。因此未來要供應偏遠地區以及全球較落後地區，恐會發生無法公平分配的問題。
此外，新州人本身接種疫苗的意願也是一大難題。羅大伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton poll)此前民調顯示，近四成新州人表示不會接種新冠疫苗。
即使是專業醫護人員也對疫苗心存懷疑，紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)最新內部調查顯示，只有50%的醫護工作者願意在第一時間接種疫苗。
衛生廳長艾爾納哈(Shereef Elnahal)承認，對疫苗的害怕和懷疑情緒，特別是在少數族裔社區蔓延，需要地方和社區的共同配合與努力。
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