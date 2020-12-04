我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

新賓單日病例數再創新高 加護病房爆滿

記者謝哲澍／新澤西州報導
賓州疫情蔓延，衛生廳長警告部分郡醫院的加護病房已經爆滿，圖為街頭到處可見提醒民眾戴口罩的標語。(美聯社)
賓州疫情蔓延，衛生廳長警告部分郡醫院的加護病房已經爆滿，圖為街頭到處可見提醒民眾戴口罩的標語。(美聯社)

賓州疫情持續蔓延，賓州3日報告1萬1268新增病例，單日175人死亡，創下疫情爆發以來新高，衛生廳長Rachel Levine說，部分郡的醫院加護病房已經爆滿；蒙哥馬利郡(Montgomery)更是警告，郡內幾乎每一家醫院都已人滿為患。

賓州目前染疫住院人數為5071，不僅創下歷史新高，惡劣的形勢也讓專家和官員擔憂不已。蒙哥馬利郡委員會主席Valerie Arkoosh表示，「與今年4月的情況不同，這一次沒人能提供幫助。看看整個美國，幾乎到處都是這樣。」

Rachel Levine懇求民眾待在家中，「也許你暫時用不到醫院床位，也許你的摯愛沒有就醫需求，但你的行為會對現在醫院內的狀況有直接的影響，我們的醫護人員期待你能夠做正確的事情。」

新澤西州的疫情也持續升溫，3日公布4913例新增新冠病毒感染確診病例，同樣創下疫情爆發以來新高，單日64人死亡。染疫住院人數3292，連續5日保持上升趨勢；610人住進加護病房，366人需要呼吸機。

新州部分校園仍保持開放。查塔姆高中(Chatham High School)2日報告7例新冠確診病例，全校將轉為網課直到12月16日。學區總監Michael LaSusa向所有家長發出郵件，稱部分家長拒絕配合學區的防疫措施，導致學區和護士無法獲得準確的資訊。

LaSusa在郵件中肯定了絕大部分家長配合學區的防疫工作，但稱仍有一部分家長讓孩子生病期間依然去學校上課、隱瞞學生的外出旅行經歷和確診檢測結果、拒絕接受學區的隔離政策，導致學區不得不暫時關閉高中校園。

新州紐瓦克一處公園入口處告示提醒民眾留意新冠病毒傳播風險。(美聯社)
新州紐瓦克一處公園入口處告示提醒民眾留意新冠病毒傳播風險。(美聯社)

學區 疫情 賓州

上一則

馬州府認了 南韓新冠試劑有瑕疵 退回後追加250萬元買新試劑

下一則

川普批選舉舞弊 喬州官員反擊 州務卿籲撤回無證據指控

延伸閱讀

2度染疫 102歲人瑞奶奶神勇戰勝新冠

2度染疫 102歲人瑞奶奶神勇戰勝新冠
新賓單日病例數量再創新高 加護病房爆滿

新賓單日病例數量再創新高 加護病房爆滿
新州6醫院爆滿 「子午線」逾百員工染疫

新州6醫院爆滿 「子午線」逾百員工染疫
確診飆！賓州、德拉瓦病床告急 費城單日1665例破紀錄

確診飆！賓州、德拉瓦病床告急 費城單日1665例破紀錄
南韓娛圈連環爆 EVERGLOW 2人染疫

南韓娛圈連環爆 EVERGLOW 2人染疫
爾灣余凱澤勝選：深耕社區經驗豐富

爾灣余凱澤勝選：深耕社區經驗豐富

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

2020-12-02 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫