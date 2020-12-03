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新州6醫院爆滿 「子午線」逾百員工染疫

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州住院人數快速上升，多間醫院宣布額滿。(美聯社)
新州住院人數快速上升，多間醫院宣布額滿。(美聯社)

新州2日公布4350例新增新冠確診，單日56人死亡。染疫住院人數3287，連續四天快速攀升，目前已有六家醫院宣布額滿(divert)，不再接受新病人入院。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)最新曝光一份備忘錄顯示，其旗下一家醫院有超過100名員工感染新冠，無法繼續工作。該公司回應稱並未影響醫院運作，目前系統內的臨床工作人員僅有1.5%不在崗位上。

墨菲2日呼籲居民放棄所有非必要的跨州旅行，並強烈建議除紐約、賓州、康州、德拉瓦等四州外所有鄰州返回的居民或旅客，應在家中或旅館進行14日自我隔離。

新州上周起決定退出紐約、新州、康州的三州共同聯合防疫協議，並建議跨州旅行者進行自我隔離14天。紐約州有意對違反隔離令者罰款，墨菲則指新州無力執法。

新州當日宣布爆滿的醫院，包括Kennedy Memorial Hospitals、Palisades Medical Center、St. Francis Medical Center(僅加護病房爆滿)、University Medical Center、Central State Medical Center，以及Ocean Medical Center。住院患者中599人在加護病房，354人需要呼吸器。

由於出現確診病例，新州汽車監理委員會(MVC)宣佈翠登(Trenton)、梅德福德(Medford)和紐瓦克(Newark)三辦事處暫時關閉。

目前暫時關閉的辦事處還包括羅迪(Lodi)、韋恩(Wayne)、西德普福特(West Deptford)、塞倫(Salem)、櫻桃山(Cherry Hill)和春野市(Springfield)。

新州 紐約州 汽車

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