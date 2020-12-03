新州醫院爆細菌感染 34人接觸10死

醫院疫期疏忽裝備消毒導致大規模細菌感染引起關注。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )日前公布一份報告顯示，新州一家醫院今年2月至7月期間出現細菌感染，導致34人接觸，其中十人死亡。報告指細菌感染與新冠病毒疫情 導致呼吸器等設備反覆使用有關，但並未公開該醫院名稱。

根據報告，院方在5月28日才發現細菌感染，隨後衛生廳與醫院展開調查，發現總共34人接觸到抗藥性鮑氏不動桿菌(CRAB)，其中21人住進加護病房；14人出現發炎，四人同時感染菌血症(bacteremia)；最終十人死亡，一人仍在住院。

報告稱由於新冠疫情導致人手不夠，醫院在細菌檢測 方面未達標準。如呼吸器應每隔14天更換面罩等部位，但在疫情期間醫院直到出現明顯污漬或故障，才會進行更換；同時因減少細菌檢測，導致大規模感染爆發。

根據CDC的資訊，鮑氏不動桿菌是醫院感染的主要來源，通常會引起菌血症，肺炎，腦膜炎，腹膜炎，心內膜炎，以及泌尿道和皮膚感染。

目前尚不知曉CDC為何未公開醫院名稱，僅描述該醫院位於都市區、提供急性護理(urban, acute-care)，擁有500張床位。該醫院在今年3月至8月期間接受約850名新冠患者，直到5月該醫院才恢復正常，細菌感染病例開始減少。