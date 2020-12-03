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李文斯頓華協送暖 捐款消防和急救隊

【新澤西州訊】
李文斯頓華人協會代表向急救隊捐款。(協會提供)
李文斯頓華人協會代表向急救隊捐款。(協會提供)

李文斯頓華人協會感恩節期間，向該市消防隊和急救隊(First Aid Squad)各捐贈380元。兩個組織的負責人對華人社區的捐獻表示感謝。

華人協會會長姜秀菊介紹，協會於11月組織了一次募捐、團購活動，80個會員家庭參加。協會由此募集了760元，分別捐贈給上述兩個組織。這兩個受捐贈的機構主要由社區志願者組成，處理突發的火災和醫療等緊急情況。其資金主要源於社區居民和企業的捐贈。

今年3月，疫情開始肆虐時，該協會聯合李文斯頓華夏中文學校、立石教會等機構組織捐贈活動，為新澤西多家醫院捐贈防疫用品。當時華人社區籌集捐款總數達到8萬元，除了購買醫用防護用品，社區還兩次組織從中國購買4萬個口罩捐獻給非醫療機構；李文斯頓華人足球隊用募捐為醫務人員購買午餐。

李文斯頓華人協會成立於1970年代，是一家註冊的非營利機構。主要成員為該鎮及附近的華人家庭。隨著華人居民的不斷遷入，社區蓬勃發展，協會目前有近200家會員。每年主要活動包括捐贈中文書籍給社區圖書館、國殤節社區遊行、夏日野餐聯誼會、郊遊，以及慶祝中國傳統節日等。

李文斯頓華人協會代表向消防隊捐款。(協會提供)
李文斯頓華人協會代表向消防隊捐款。(協會提供)

華人 中國 遊行

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