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預防被困高溫車內意外 日托中心須查兒童缺席原因

記者謝哲澍╱新澤西州報導

州議會日前通過一項法案，要求兒童日托中心必須查看無故缺席的兒童情況，以免意外事件發生。法案目前已交由州長墨菲審核，他將於今年1月前簽署或否決該法案。

法案S559/A3277由參議員理寇迪(Richard Codey)提出，旨在防止兒童高溫天被忘在車內的意外發生。他指出僅2019年，就有53名兒童因此死亡，其中兩起意外發生在新州，「如果日托中心必須電話詢問，能避免很多意外發生。」

該法案在參議會以全票通過，在眾議會也獲得大批議員支持。眾議員Nancy Munoz、Aura Dunn均對這一措施表示贊成；Aura Dunn表示，希望該法案能夠包含公校各年級。

自1998年有紀錄開始，全美共有800名兒童因被困在溫度有如烤箱的炙熱車內而死亡，其中新州有14人。亞利桑納州立大學心理學家布魯爾(Gene Brewer)表示，忘了孩子還在車內的情況，可能發生在任何人身上，尤其是分心的父母。

專家解釋稱，即便車外只有80多度，陽光直射時車內溫度可能升高至120或130度。一旦核心體內溫度達到104度，例如排汗等身體自然冷卻機制，就開始關閉；死亡發生在體內溫度107度。兒童特別脆弱，因為他們難以自行逃離，呼吸與循環系統又無法像成人一樣處理熱度。

Nancy Munoz還建議父母參照佛州的一篇專欄，上車前將左腳的鞋脫下放在後座，「你不可能一隻腳穿著鞋下車，因此也不會忘記後座上的孩子。」

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