我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

確診飆！賓州、德拉瓦病床告急 費城單日1665例破紀錄

記者呂賢修╱綜合報導
賓州、德拉瓦先後警告居民醫院病床數告急。(美聯社)
賓州、德拉瓦先後警告居民醫院病床數告急。(美聯社)

賓州2日新增8291例，是疫期至今第二次單日確診高於8000人，近七天平均日增6800例，單日死亡194人，也創5月中至今新高。11月增15萬3437例，為各月最高，單上周便增4萬7000例。目前4982人因新冠住院，較兩周前增七成，其中1048人在加護病房，565人需要呼吸器。全州近4000張成人加護病床，尚有695床可用。

德拉瓦州10月雖然因控制得宜，疫情平緩，11月染疫及住院人數均突升，目前246人住院，11月初為107人，雖仍低於4月高峰的337人，由於全州僅有約400至500張病床，州長卡尼周二警告醫院正承受沉重壓力，雖已要求增加床位，但可能要等一個月才能趕上進度。唯一好消息是平均住院天數比春季少。

州長此前已頒布行政令，准許有外州執照，及退休未滿五年的醫護人員，可在德拉瓦州醫院執業，但須有適當監督。

費城2日新增1665例新冠確診，破疫期至今紀錄，前一天新增601例，近七天平均單日確診數也因2日疫情升至1133例。市衛生局表示，應是上周許多人選擇感恩節出遊前接受檢測，結果同時公布所致，真正因節日期間聚會、出遊引發的新一波確診高潮，可能還要等幾天才會顯現。費城2日再添五死，累計1990人。

費城 疫情 德拉瓦州

上一則

「口罩助長恐懼」 俄州議員彈劾州長

下一則

華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」

延伸閱讀

600元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

600元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝
餐飲業疫期被禁堂食 費城：可退稅

餐飲業疫期被禁堂食 費城：可退稅
賓州商家疫期控訢免責法案 遭州長否決

賓州商家疫期控訢免責法案 遭州長否決
美食廣場爆滿引憂 德拉瓦州設限

美食廣場爆滿引憂 德拉瓦州設限
德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議
新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報