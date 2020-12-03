確診飆！賓州、德拉瓦病床告急 費城單日1665例破紀錄

賓州、德拉瓦先後警告居民醫院病床數告急。(美聯社)

賓州2日新增8291例，是疫期至今第二次單日確診高於8000人，近七天平均日增6800例，單日死亡194人，也創5月中至今新高。11月增15萬3437例，為各月最高，單上周便增4萬7000例。目前4982人因新冠住院，較兩周前增七成，其中1048人在加護病房，565人需要呼吸器。全州近4000張成人加護病床，尚有695床可用。

德拉瓦州 10月雖然因控制得宜，疫情 平緩，11月染疫及住院人數均突升，目前246人住院，11月初為107人，雖仍低於4月高峰的337人，由於全州僅有約400至500張病床，州長卡尼周二警告醫院正承受沉重壓力，雖已要求增加床位，但可能要等一個月才能趕上進度。唯一好消息是平均住院天數比春季少。

州長此前已頒布行政令，准許有外州執照，及退休未滿五年的醫護人員，可在德拉瓦州醫院執業，但須有適當監督。

費城 2日新增1665例新冠確診，破疫期至今紀錄，前一天新增601例，近七天平均單日確診數也因2日疫情升至1133例。市衛生局表示，應是上周許多人選擇感恩節出遊前接受檢測，結果同時公布所致，真正因節日期間聚會、出遊引發的新一波確診高潮，可能還要等幾天才會顯現。費城2日再添五死，累計1990人。