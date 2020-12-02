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賓州商家疫期控訢免責法案 遭州長否決

記者呂賢修╱綜合報導
賓州議會強化商家疫期免責權法案，遭州長否決。(美聯社)
賓州議會強化商家疫期免責權法案，遭州長否決。(美聯社)

賓州州長沃爾夫本周否決議會共和黨主導通過的一項法案，旨在加強學校、醫療機構及其他商家，與新冠染疫相關的控訴免責權。該法案適用州長宣布公衛緊急狀態時期的染疫者。州長指法案的豁免範圍過廣，恐變相鼓勵業者違反防疫規定，或疏忽放任，危害公共健康。

賓州工商協會(Pennsylvania Chamber of Business and Industry)支持該法案，指州長強制關閉非民生必需商業，影響店家謀生，不應再因疫情導致額外支出風險。州參議會共和黨發言人Jason Gottesman指州長再次選擇與小商家對立。

州府也宣布，實施已兩個月的手機偵測提示曾接觸確診者應用程式COVID AlertPa，目前有近63萬人下載使用。之前僅供滿18歲者下載，現在開放至13歲以上，將初中、高中學生都納入，但必須先經監護人同意。

州衛生廳表示，未來12周將派緊急應變小組在各郡輪流設置新冠檢測站，提供更多免費檢測機會，但已設有衛生局的費城、蒙哥馬利郡、公鹿郡、徹斯特等例外。每天早9時至下午6時，形式包含免下車、免預約等檢測，預計每個站點一天可檢測約450人。核酸檢測(PCR)將免費，3歲以上無論有無症狀，約二至七天可收到結果。包括Bedford、Mifflin、Northampton、Tioga等確診數快速增加的郡，首批周三啟動，每周更換地點。

檢測 共和黨 賓州

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